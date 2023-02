Echtzeit-Transparenz hilft führenden LSP, ihre Abläufe zu optimieren und ein enormes Wachstum im See- und OTR-Geschäft zu erzielen, während sie ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten

Das führende Unternehmen für Transparenz in der Lieferkette FourKites und RCS Logistics, einer der weltweit führenden unabhängigen Logistikdienstleister, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, um RCS-Kunden einen One-Stop-Shop für die durchgängige Transparenz ihrer Sendungen im See-, Luft- und Landverkehr sowie im intermodalen Verkehr zu bieten. Durch die Nutzung der branchenführenden Lieferkettendaten in Echtzeit von FourKites profitieren die internen Teams und Kunden von RCS von einer automatisierten Echtzeittransparenz des Status und des Standorts von Sendungen auf der ganzen Welt, die sich im Transport befinden oder ruhen.

"Die Plattform von FourKites für die Transparenz der Lieferkette ist für RCS Logistics ein entscheidender Faktor", sagt Brian Heaney, Präsident von RCS Logistics. "Durch die Bereitstellung umfassender End-to-End-Transparenzdaten, der branchenweit präzisesten prognostischen ETAs und des Echtzeitstatus von Sendungen sind unsere internen Teams viel effizienter und können sich auf höherwertige Dienstleistungen konzentrieren, während unsere Kunden und Partner einen ganzheitlichen Überblick über ihre Lieferkette und Sendungen erhalten. Das ist eine moderne, erstklassige Erfahrung, die alle Beteiligten ob groß oder klein jetzt genießen können."

Seit dem Einsatz der FourKites-Plattform einschließlich der Dynamic Ocean-Lösung des Unternehmens im dritten Quartal 2022 zur Verfolgung von See-, Drayage- und OTR-Sendungen hat RCS ein 7-faches Wachstum bei seinen Inlandstransportdiensten erzielt, während das Seefrachtgeschäft um das 12-fache gewachsen ist. "Wir sind in der Branche als führender Luftfrachtspediteur bekannt", sagt Brian Aldridge, SVP Sales, bei RCS. "Mit FourKites ist es uns gelungen, unser Seefrachtangebot zu erweitern und mit anderen Transportarten zu verknüpfen, um uns auf dem Markt zu differenzieren. Unsere Kunden und Partner schätzen die einfache, moderne Benutzeroberfläche von FourKites und die dadurch geschaffene Transparenz in ihrer Lieferkette."

Mit dem Einsatz von FourKites werden Track-and-Trace-Teams, Spediteure und Lagermitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Verfolgungsprozessen entlastet. Darüber hinaus nutzen die Datenanalysten von RCS die fortschrittlichen Analysen von FourKites, die Einblicke in die Pünktlichkeit, die Verweil- und Verwahrungskosten, die Qualität der Sendungsverfolgung, die Leistung von Fahrspuren und Verkehrsträgern und vieles mehr bieten, um kontinuierliche Verbesserungen in allen Bereichen des Unternehmens zu erzielen.

"Wir freuen uns sehr, mit einem führenden Unternehmen wie RCS Logistics zusammenzuarbeiten, das unsere Vision von automatisierten, vernetzten und kollaborativen digitalen globalen Lieferketten teilt", sagt Brad Klaus, Group Vice President, International Solutions, bei FourKites. "Unsere Zusammenarbeit zeigt, wie wir das gesamte Ökosystem der Lieferkette integrieren, um die Abläufe zu modernisieren und dabei ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten."

Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen in den Bereichen Seefracht, Rollgeld und OTR-Sendungen arbeiten die beiden Unternehmen nun daran, die führenden internationalen Tür-zu-Tür-Luftfrachtlösungen von RCS Logistics noch transparenter zu machen.

Über RCS Logistics

RCS Logistics ist einer der weltweit führenden Logistikanbieter, der sich auf internationale Luft-, See- und Landfrachttransporte, Lieferkettenmanagement, 3PL, Lkw-Transporte, Vertrieb, Zollabwicklung und andere Logistiklösungen spezialisiert hat. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.rcslogistics.com/.

Über FourKites

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites erweitert die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr, in der Luft, als Paketsendung und auf der letzten Meile und erreicht über 200 Länder und Gebiete, indem es Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen kombiniert, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Lebensmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

