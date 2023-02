Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Polizeien in Hessen und Hamburg Software zur Datenanalyse in ihrer bisherigen Form nicht mehr einsetzen dürfen. Eine komplette Absage an diese Art der Datenauswertung ist das Urteil aber nicht. Die Regelungen zum Einsatz einer neuartigen Datenanalyse-Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg sind in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Das gab das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag bekannt. Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei aber möglich, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Gerichtspräsident Stephan Harbarth, bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe (Az. 1 BvR 1547/19 ...

