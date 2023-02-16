FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.02.2023 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1240 (1225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 580 (595) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP STARTS INCHCAPE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1131 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 625 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 700 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 925 PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 785 (780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 640 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 630 (535) PENCE - 'BUY'
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