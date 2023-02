BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucher sollen ihre Ansprüche gegenüber Unternehmen künftig leichter und schneller gemeinschaftlich durchsetzen können. Einen innerhalb der Bundesregierung noch umstrittenen Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz hat Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Donnerstag zur Abstimmung an Länder und Verbände verschickt. Zur Anwendung kommen könnte die sogenannte Abhilfeklage etwa in Fällen, wo Kundinnen und Kunden einer Fluggesellschaft nach einem annullierten Flug gemeinsam Entschädigung fordern oder wenn eine Bank massenhaft Verträge mit einer unwirksamen Klausel abgeschlossen hat.

Bei dem Vorhaben gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Buschmann und der auch für Verbraucherschutz zuständigen Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Gleichzeitig drängt die Zeit. Denn Deutschland hätte eine entsprechende EU-Richtlinie eigentlich schon im Dezember 2022 umsetzen müssen. Aus Sicht der Grünen sind die Hürden für die gemeinsame Klage zu hoch, beispielsweise was die Voraussetzungen angeht, unter denen ein Verband klageberechtigt ist.

Das Bundesjustizministerium besteht außerdem darauf, dass Verbraucher, die sich einer Klage anschließen wollen, dies spätestens am Tag vor dem ersten gerichtlichen Termin in der Sache tun. Buschmanns Ministerium führt hier vor allem zwei Argumente an: Für ein Unternehmen sei es wichtig, vorab zu wissen, wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf diesem Weg Entschädigung verlangten. Außerdem käme der mit der Reform verbundene Entlastungseffekt für die Justiz dann nicht zum Tragen, weil Geschädigte erst den Ausgang des Abhilfeklage-Verfahrens abwarten und - bei einem für sie ungünstigen Ergebnis - anschließend individuell klagen könnten.

"Der Diesel-Skandal oder Forderungen wegen überhöhter Kontogebühren durch Banken haben zu Klagewellen geführt", sagte Buschmann. Mit der Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie werde die Justiz jedoch spürbar entlastet. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, schaffe das nun vorgeschlagene Verfahren "einen ausgewogenen und fairen Rechtsrahmen - für alle Beteiligten". Klar sei aber auch: "Es muss zeitliche Grenzen geben, in denen man seine Ansprüche geltend machen muss." Daher sei die im Entwurf vorgesehene Verjährungsregelung wichtig./abc/DP/mis