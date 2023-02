Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr - wesentlich mehr - Umsatz und auch auf der Verkaufsseite einige "sehr reife Beteiligungen". So konnte man von einem für die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) brennenden CIO, Johannes Laumann, auf dem EKF2022 erfahren. Nach hoher Transaktionsfrequenz in 2022 setzt man in München in 2023 - so sieht es zumindest bisher aus - noch einen "drauf". Nach einem Exit am 5.01.2023 - "verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC", einem zweiten Exit wenig später, einem Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich " Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...