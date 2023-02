Frankfurt (ots) -Auch 2023 bietet die Forschung der ARD MEDIA GmbH wieder wertvolle Erkenntnisse zu Wirkweisen von Radio- und TV-Werbung. In vier Webinaren, für die sich Interessenten ab sofort kostenfrei registrieren können, gehen die Forscher des Public-Private-Vermarkters auf folgende Themen ein:Am 7. März 2023:How Brands Grow with Radio: Wie die Hebelwirkung von Radiowerbung zum Markenwachstum beiträgtMarkenwachstum im Radio gelingt auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse über das Kaufverhalten. Das Webinar untersucht die Wirkungsrelevanz von Branchenumsätzen, Kaufzyklen und Käuferreichweiten.Am 4. April 2023:Kampagnenplanung im RadiomarktIn diesem Webinar zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie im dynamischen Radiomarkt zu einer ebenso effizienten wie effektiven Kampagnenplanung kommen - relevantes Know-how für Praktiker und Entscheider gleichermaßen.Am 11. Mai 2023:Willkommene TV-Werbung: Warum Marken die besondere Nutzungsverfassung am Vorabend für sich nutzen solltenDas Webinar erforscht das Zusammenspiel von Tageszeit, Programm und Werbung am Beispiel des erfolgreichen Vorabends im Ersten. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf den grundsätzlichen Unterschieden in der Nutzung von linearem TV und Streaming-Diensten.Am 27. Juni 2023:Audio Assets in Action: Mehr Wirkung durch Audio-BrandingErfolgreiche Radiowerbung setzt auf "Audio Assets". Die neue Wirkungsstudie der ARD MEDIA zeigt, dass es sich lohnt, auf einprägsame und eindeutig mit der Marke assoziierte Spot-Elemente zu setzen. In diesem Webinar dreht sich alles darum, wie gute Spotgestaltung gelingt und was es dabei zu beachten gibt."Unsere Webinare haben sich in den beiden zurückliegenden Jahren sehr erfolgreich im Markt etabliert, weshalb ich mich sehr freue, dass wir dieses Wissens-Modul auch in diesem Jahr wieder anbieten können", sagt Jan Isenbart, Geschäftsleiter Forschung & Service. "In 45 Minuten bieten wir hier auf den Punkt alles Wissenswerte zu den aktuellen Trends in der Audio- und Bewegtbildforschung, für die Teilnehmer digital und effizient aus unserem Frankfurter Studio direkt auf die Bildschirme vor Ort."Weitere Infos und Anmeldung: https://www.ard-media.de/media-akademie/Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen als Reichweitenmarktführer öffentlich-rechtliche sowie private Radioprogramme, Online Audio-Streams und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162813/5442794