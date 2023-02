NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen und einem Ausblick auf das Jahr 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die Schlussquartalszahlen des Flugzeugbauers seien besser als erwartet ausgefallen, vor allem was Verkehrsflugzeuge betreffe, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für die Auslieferungen und das operative Ergebnis (Ebita) entspreche zudem dem "Reset" der Erwartungen auf Seiten der Investmentbanker in den vergangenen Wochen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 06:49 / GMT

NL0000235190