Die britische Prüfgesellschaft BRE hat Meyer Burgers Modulfertigung in Deutschland nach dem MCS-Standard zertifiziert. Das MCS-Zertifikat sei Voraussetzung für die Installation von Photovoltaik-Modulen im privaten Aufdach-Segment in Großbritannien.Meyer Burger baut den Vertrieb seiner Hochleistungs-Solarmodule in Großbritannien weiter aus. Wie der Photovoltaik-Hersteller am Donnerstag mitteilte, hat die britische Prüfgesellschaft BRE seine Modulfertigung in Deutschland nach dem MCS-Standard zertifiziert und damit einen hohen Qualitätsstandard der Produktionsanlagen attestiert. Das MCS-Zertifikat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...