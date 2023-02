© Foto: picture alliance / Photoshot



Ein Patent kurbelt Gerüchte um ein faltbares iPhone sowie iPad an. UBS-Analysten sprechen solchen Geräten einen positiven Effekt auf das Geschäft des Konzerns zu.

Wird Apples nächstes iPhone in die Riege der faltbaren Mobiltelefone einziehen? Unmöglich ist es nicht: Kürzlich tauchte ein Patent auf, das zeigt, dass der iKonzern Pläne für ein faltbares iPhone sowie ein faltbares iPad in der Schublade hat. Ob Apple wirklich ernst macht und solche Geräte auf den Markt bringt, ist unklar - in diesem Jahr bleibt das Unternehmen aus Kalifornien Experten nach voraussichtlich noch bei der unfaltbaren Variante. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben sich dennoch genauer angeschaut, was ein Aufsprung auf den Trend der faltbaren Geräte für Apple bedeuten könnte.

Analyst David Vogt ist der Meinung, dass ein faltbares Smartphone die Kauf- und Upgrade-Rate von Apples Kunden erhöhen könnte. Außerdem könnte es Android-Nutzer dazu bewegen, speziell wegen des faltbaren Modells zu Apple zu wechseln. Gerade bei der jungen Generation Z ist es aktuell Trend, vom klassischen Smartphone zu faltbaren Geräten zu wechseln. "Ein solches Telefon könnte dazu beitragen, dass das Wachstum der iPhone-Stückzahlen die Erwartungen des Unternehmens nächstes Jahr übertrifft", sagt Vogt. Über einen Zeitraum von fünf Jahren könnte so ein neues Gerät das iPhone-Geschäft um etwa fünf Prozent über die Basisprognose des Unternehmens anheben, schätzt der Analyst.

Für 2023 bleibt er allerdings bei seinen bisherigen Umsatz- und Absatzprognosen. Die UBS stuft die Aktie nach wie vor mit "Buy" ein und gehört damit zu der bullischen Mehrheit an der Wall Street. Vogts Kursziel liegt bei 180 US-Dollar, ein Anstieg von 17,5 Prozent zum Schlusskurs vom Dienstag.

Ein Blick auf das Patent verrät, dass unter anderem ein Display geplant ist, das gegen Schäden durch die Bedienung mit dem Finger, einem Stift oder einem anderen Objekt resistent ist. Außerdem ist von einem flexiblen Material die Rede, das sich auch um mehrere Achsen biegen lässt. Das könnte bedeuten, dass Apple an einem Gerät arbeitet, das sich sogar drei- oder mehrfach falten lässt. Das Patent zeigt mehr als eine grobe Idee: In den Plänen sind unter anderem Abbildungen zu sehen, die sich mit den Herausforderungen eines faltbaren Displays auseinandersetzen.

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktion