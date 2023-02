DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Lieferung einer Gaskonditionierungs-Anlage nach Japan - Weiterer Schritt zur Nutzung von Synthesegas als Grundprodukt

Eindhoven (pta/16.02.2023/11:52) - Wir freuen uns sehr, dass unser innovatives System zur Aufbereitung von Synthesegas gerade an einen geschätzten Kunden in Japan ausgeliefert wurde! Diese Lieferung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar und ist ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Verfahren, Anlagen und Produkte haben. Unser Synthesegas-Konditionierungssystem wurde entwickelt, um die Leistung von Synthesegas-basierten Prozessen zu optimieren. Diese Lieferung ist erst der Anfang einer vielversprechenden partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unserem Kunden in Japan. Wir sind stolz darauf, Spitzentechnologie in der Synthesegaskonditionierung bereitzustellen und sind überzeugt, unseren Kunden künftig weitere innovative grüne Energie-Lösungen zu liefern.

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Clean Tec Anlagen plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht

