Köln (ots) -Seit 40 Jahren ist er DER Wagenbauer Deutschlands: Jacques Tilly. Die von ihm und seinem Team gestalteten Wagen gehen Jahr für Jahr um die ganze Welt: bissige politische Satire - mutig und kontrovers.Die WDR-Übertragungen des politischsten Zug Deutschlands sind am Rosenmontag 20. Februar 2023, gleich auf mehreren Ausspielwegen zu sehen - digital und linear:im Ersten mit einer Highlightfassung von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhrim WDR-Fernsehen ungekürzt von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhrlive bei One von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhrim WDR-Livestreamlive bei @WDRjeck auf FacebookIn dieser Session zieht der Zug unter dem Motto "Wir feiern das Leben" durch die Landeshauptstadt. Vor allem die provokanten Mottowagen des legendären Wagenbauers Jacques Tilly werden wieder für Gesprächsstoff sorgen.Diesmal ist der WDR mit einem Kamerateam während des ganzen Zuges auf dem Wagen des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) dabei - und immer in der Nähe von Jacques Tilly. Wenn die Mächtigen der Welt sich mal wieder über seine Wagen ärgern, kann der Wagenbauer während der Übertragung direkt Stellung dazu nehmen.Darüber hinaus sind die Kommentatorenkabinen des wie immer auf dem Rathausplatz aufgestellt: Im WDR Fernsehen und auf One wird der Zug von der ehemaligen Venetia Janine Kemmer und Moderator Sven Lorig kommentiert. Aljoscha Höhn berichtet als Reporter direkt vom Zugweg.Im Ersten übernehmen Moderatorin Steffi Neu und CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr die Kommentierung der Highlightfassung. Reporter Sebastian Auer ist zum ersten Mal für die Übertragung des Düsseldorfer Zuges im Einsatz.Die Höhepunkte der beiden Zugübertragungen im Ersten werden auch in einer Gebärden-Übersetzung angeboten und sind - genauso wie die WDR-Sendung -im Anschluss on demand in der ARD Mediathek zu finden.Redaktion: Helma Potthoff und Michael Kerkmann