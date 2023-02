Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat heute ein weiteres strategisches Projekt beschlossen: So investiert das Multimetall-Unternehmen 120 Mio. € in die Erweiterung der Elektrolyse am bulgarischen Standort in Pirdop. Mit dem Ausbau kann Aurubis dort künftig rund 340.000 Tonnen Kupferkathoden produzieren - dies entspricht einer Steigerung um rund 50 %. Nach der Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2026 erwartet Aurubis dadurch einen zusätzlichen jährlichen Ergebnisbeitrag (EBITDA) von 30 Mio. €. Durch Megatrends wie die Energie- und Mobilitätswende sowie die Digitalisierung steigt die globale Nachfrage ...

