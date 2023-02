Unterföhring (ots) -Wer kann die meisten Antworten befragen?... TV 250: Die Quizshow ist seit 1964 in den USA on air und wurde mit Frank Elstner hierzulande bekannt. "Was ist 'Jeopardy!'?"... Persönlichkeiten 200: Ihr Telefonbuch ist so legendär wie die Kultshow, die sie moderiert. "Wer ist Ruth Moschner?"... Menschen 100: Drei von ihnen qualifizieren sich in drei Vorrunden für das große Finale und können dort bis zu 50.000 Euro abräumen. "Wer sind die neun 'Jeopardy!'-Kandidat:innen?"... Quiz 150: Sie zeigt sechs Kategorien in fünf Schwierigkeitsstufen. "Was ist die legendäre 'Jeopardy!'-Wand?"... Zeit 50: Er ist der erste Tag nach dem Wochenende. "Was ist Montag?"... Zeit 200: Wird in Deutschland als Startzeitpunkt der Prime Time geführt. "Was ist 20:15 Uhr?"... Kanal 100: Er feiert 2024 seinen 40. Geburtstag, und es gibt noch viel zu sehen. "Was ist SAT.1?"Ruth Moschner moderiert das Comeback der legendären Quizshow "Jeopardy!" zum Abschluss der SAT.1 Kult-Show-Wochen am Montag, 20. Februar 2023, um 20:15 Uhr. Produzent ist Noisy Pictures.Ruth Moschner:"Anders als bei der gewohnten täglichen Ausgabe hat man schon die Anspannung der Quizzer gemerkt. 'Wer behält die Nerven?' ist sicherlich DIE richtige Frage zur 'Jeopardy!'-Prime-Time-Version. Wir hatten sogar Besuch aus Hollywood am Set, denn der Creative Director von 'Jeopardy!' aus L.A., der das Format seit Jahrzehnten dort begleitet, saß mit in der Regie und hat uns gute Hinweise gegeben. Aber das Wichtigste: Wir haben super Antworten vorbereitet und es macht einfach Freude, diese besondere Art des Quizzens zu spielen."Die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit "Jeopardy!" am Montag, 20. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5442949