International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Neuer Schulcampus - Bauausschuss der Stadt Gersthofen stimmt den Rahmenbedingungen eines Erbbaurechtsvertrags zu Gersthofen, 15. Februar 2023 - Der Vorstand ist heute von der Stadt Gersthofen darüber informiert worden, dass der Bauausschuss in seiner gestrigen Sitzung den Rahmenbedingungen eines Erbbaurechtsvertrags zwischen der Stadt Gersthofen und der Gesellschaft zugestimmt hat. Der Beschluss des Bauausschusses bezieht sich auf ein ca. 18.000 qm großes Grundstück in Gersthofen, auf dem sich derzeit das Paul-Klee-Gymnasium befindet. Der Beschluss sieht einen wertgesicherten Erbbauzins von ca. € 130.000 p.a.. vor sowie eine Regellaufzeit des Erbbaurechts von 60 Jahren mit einer Option der Gesellschaft, das Erbbaurecht um weitere 20 Jahre zu verlängern. Die Stadt Gersthofen könnte der Gesellschaft dieses Grundstück nach dem Umzug des Paul-Klee-Gymnasiums voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2024 zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft wird nun prüfen, ob es möglich ist, den neuen Schulcampus auf diesem Grundstück zu errichten. Dazu sind diverse Gutachten erforderlich, insbesondere zu eventuellen Altlasten und zu der Sanierungsfähigkeit des auf dem Grundstück befindlichen Schulgebäudes. Parallel dazu wird die Gesellschaft Verhandlungen mit der Stadtverwaltung über die Ausarbeitung des Erbbaurechtsvertrags aufnehmen. Der Erbbaurechtsvertrag bedürfte noch der Zustimmung des Stadtrats der Stadt Gersthofen. Der Vorstand hat ferner heute entschieden, die Verhandlungen mit der Stadt Gersthofen bezüglich des ebenfalls für die Errichtung des neuen Schulcampus in Betracht kommenden Grundstücks, das sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Gersthofen befindet und ca. 1 km von dem Kreuz Augsburg-West entfernt ist, ruhen zu lassen. 16.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

