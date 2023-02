Frankfurt am Main (ots) -Vorträge unter anderem von Verena Bentele und Prof. Marcel FratzscherDer Internationale Bund (IB) (https://www.internationaler-bund.de/) lädt für den 11. Mai 2023 zu seinem zweiten Online-Kongress ein. Schwerpunkt der Fachtagung des freien Trägers der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit ist in diesem Jahr das Thema "Menschen erreichen - Zusammenhalt stärken". Dabei geht es vor allem um Teilhabe, Bildung und Zivilcourage mit Blick auf die gesellschaftliche Solidarität. Auf der Kongress-Website (https://kongress.ib.de/) besteht - auch für Medienvertreter*innen - bereits jetzt die Möglichkeit zur Anmeldung.Der IB hat große Namen für die Veranstaltung gewinnen können. Die mehrfache Paralympics-Siegerin Verena Bentele, inzwischen Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK, wird die Keynote halten. Titel: "Soziale Spaltung stoppen - was tun gegen Armut und ungerechte Vermögensverteilung?". Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wird das Thema in seinem Impulsvortrag aufgreifen.Verschwörungserzählungen, Einwanderungsrecht, Gendern: Viele gesellschaftlich hochrelevante Themen stehen auf dem ProgrammProf. Jan Skudlarek von der Medical School Berlin referiert zu den Gefahren, denen Demokratien durch Verschwörungserzählungen und Desinformationen ausgesetzt sind. Hinzu kommen unter anderem Vorträge zu vieldiskutierten Themen wie dem Gendern, den Auswirkungen des Einwanderungsrechts auf den Arbeitsmarkt sowie zu digitalen Möglichkeiten der Jugend- und Sozialarbeit. Maria Wojtacha, Direktorin des IB Polen in Krakau, wird zudem davon berichten, wie es ihrem Team gelang, 150.000 ukrainische Flüchtlinge mit Nahrung, Kleidung und Hygieneartikeln zu versorgen."Nach dem großen Erfolg des IB-Kongresses 2021 freuen wir uns, Fachbesucher*innen und Interessierte in diesem Jahr wieder begrüßen zu können. Die Liste der Vorträge und Präsentationen sowie der vorgestellten Praxisbeispiele ist lang, gesellschaftlich hochaktuell und hervorragend besetzt. Es gibt mehr wichtige, im deutlichen Wandel befindliche Themen zu bereden, denn je. Daher lade ich herzlich dazu ein, sich für unseren Kongress anzumelden", sagt IB-Präsidentin Petra Merkel, die selbst zur Begrüßung sprechen wird.Auf https://kongress.ib.de/ gibt es weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung.Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43905/5442961