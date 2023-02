30 Prozent der Beschäftigten in der Euro-Zone wünschen sich, öfter aus dem Homeoffice zu arbeiten, als es ihr aktueller Arbeitgeber ermöglicht. Das geht aus einer EZB-Studie hervor. Seit der Corona-Pandemie sind hybride Arbeitsmodelle in nahezu jedem Unternehmen langfristig etabliert. Das Homeoffice ist unter Arbeitnehmern beliebt - die Nachfrage nach dauerhaften Remote-Work-Regelungen steigt. Einige Unternehmen scheinen das Homeoffice-Potenzial allerdings noch nicht voll auszuschöpfen. So heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Europäischen Zentralbank (EZB), dass sich fast ein Drittel der Beschäftigten mehr Möglichkeiten zum Arbeiten aus dem Homeoffice ...

