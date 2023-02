© Foto: picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck



Der Wind-Riese Nordex will die Kapitalstruktur stärken und plant eine Umwandlung von Gesellschaftsdarlehen in Eigenkapital. Die Investmentbank Jefferies rät weiter zum Kauf der Aktie.

Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex will seine Kapitalstruktur stärken und plant eine Kapitalerhöhung. Diese soll gegen eine Sacheinlage erfolgen, bei der es sich um Darlehensforderungen von nominal 364,7 Millionen Euro handelt, die Acciona zustehen - einem spanischen Mischkonzern, der sich im Infrastruktur- und Immobiliensektor engagiert. Konkret bedeutet das: im Zuge der Kapitalerhöhung wird Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt (Debt-to-Equity Swap).

Diese Absicht gab das im SDAX notierte Unternehmen Nordex in einer Mitteilung bekannt, in der zeitgleich eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) für den 27. März angekündigt wurde. Auf dieser soll dann die Umwandlung von Gesellschaftsdarlehen in Eigenkapital abgenickt und in trockene Tücher gebracht werden.

Im Zuge der Sachkapitalerhöhung sollen ergänzend zu den bereits bestehenden rund 212 Millionen Aktien maximal 29,26 Millionen neue Stückaktien ausgegeben werden, was einer Grundkapitalerhöhung von 13,81 Prozent entspricht. Zur Zeichnung und Übernahme ist allerdings nur der spanische Großaktionär selbst zugelassen - aktuell hält die Acciona SA mit Sitz in Madrid rund 41 Prozent des Grundkapitals von Nordex - während die Aktionäre kein Bezugsrecht haben - ihr gesetzliches Bezugsrecht wird also ausgeschlossen (Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschuss).

Die Zeichnung der neuen Aktien selbst ist bis zum letzten Börsenhandelstag vor dem Tag der angekündigten Hauptversammlung möglich, im konkreten Fall also bis zum 24. März. Bei den neuen Aktien selbst wird es sich um auf den Inhaber lautende Stückaktien handeln, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils einem Euro pro Aktie.

Nordex Kalkül hinter dem Plan: Durch die Kapitalerhöhung sollen sich die Zinskosten um 46 Millionen Euro verringern. Zudem soll durch diesen Schritt die Bilanz gestärkt und eine bessere Absicherung gegen kurzfristige Risiken erreicht werden. Aktuell notiert die Nordex-Aktie bei rund 14,50 Euro. Die Analysten von Jefferies trauen ihr aktuell ein Kursziel von 16 Euro zu.

Autor: ir für die wallstreet:online Zentralredaktion