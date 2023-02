Unterföhring (ots) -Auftakt-Kracher: Der amtierende NHL-Champion Colorado Avalanche empfängt die Edmonton Oilers mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl. ProSieben MAXX startet mit diesem Top-Duell am Sonntag, 19. Februar 2023, ab 20:40 Uhr seine Live-Übertragungen aus der besten Eishockey-Liga der Welt. Christoph "Icke" Dommisch berichtet live aus Colorado. "Was Leon in den letzten fünf Jahren gemacht hat, ist in einer ganz anderen Galaxy. Das ist ein anderes Ding. Leon ist unser Dirk Nowitzki", sagt Uwe Krupp, zweifacher Stanley-Cup-Sieger und aktueller Trainer der Kölner Haie im "ran"-Interview über Draisaitl.Insgesamt zeigt ProSieben MAXX bis zu 18 NHL-Spiele live und exklusiv im Free-TV. Jeden Sonntag gibt es eine Begegnung aus der National Hockey League (NHL), von der regulären Saison, den Stanley-Cup-Playoffs bis zu den entscheidenden Spielen des Stanley-Cup-Finals.Das "ran Eishockey"-Team: Basti Schwele und Franz Büchner kommentieren die Begegnungen. Rick Goldmann sowie die beiden NHL-Legenden Uwe Krupp und Jochen Hecht analysieren als Experten die Partien. Mike Stiefelhagen, Max Zielke und Christoph "Icke" Dommisch moderieren die Live-Sendungen im Wechsel.ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen."ran Eishockey" NHL - Edmonton Oilers @ Colorado Avalanche am Sonntag, 19. Februar 2023, live ab 20:40 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.dePressekontakt:Michael UlichCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: Michael.Ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5443029