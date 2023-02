Interactive Brokers weitet globalen Kundenstamm auf Taiwan aus

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute seine Ernennung zum primären internationalen Broker für Sinopac Securities bekannt. Damit können institutionelle und private Kunden von Sinopac ab sofort über Interactive Brokers mit US-Aktien, börsengehandelten Fonds (ETFs) und festverzinslichen Wertpapieren handeln und haben über Interactive Brokers zugleich Zugang zu über 90 Aktienmärkten weltweit. Diese Initiative zwischen Interactive Brokers LLC und Sinopac stärkt die Präsenz von Interactive Brokers in der APAC-Region und erweitert die weltweit über 200 Länder und Territorien, in denen das Unternehmen bereits Kunden betreut, um Taiwan.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sinopac und darauf, die globalen Handelsmöglichkeiten und die Expertise von Interactive Brokers auf Taiwan auszuweiten", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Wir sind uns der Vorteile bewusst, die uns die Zusammenarbeit mit einem führenden Broker mit lokaler Erfahrung bringt, und freuen uns darauf, die Bedürfnisse dieses wichtigen Marktes und der dortigen Anleger zu erfüllen."

Die Anleger in Taiwan werden von den leistungsstarken Handelsplattformen und den fortschrittlichen Technologien und Tools von Interactive Brokers profitieren. Interactive Brokers bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Bruchteile von dividendenberechtigten US-amerikanischen und europäischen Aktien sowie von ETFs zu handeln, und hat dafür mehr als 100 Ordertypen im Angebot. Dazu gehört auch der algorithmische Handel, der gegenwärtig bei anderen Brokern in Taiwan nicht verfügbar ist. Die Kunden können ausgewählte US-ETFs 23½ Stunden am Tag und fünf Tage in der Woche während der Overnight Trading Hours auf IBKR Eos ATS ("IBEOS") handeln. Mit den Overnight Trading Hours haben Anleger in ganz Asien während ihres Handelstages Zugang zu den US-Aktienmärkten und können so fast zu jeder Zeit auf marktbewegende Nachrichten reagieren. Die Kooperation mit Sinopac ermöglicht den Kunden von Interactive Brokers zudem den Handel mit taiwanesischen Aktien über Sinopac Securities.

Introducing Broker weltweit bedienen sich der Prime-Broker-Services von Interactive Brokers, um ihre Geschäfte effizienter abzuwickeln und ihre Kunden zu niedrigeren Kosten zu betreuen. Über Interactive Brokers können Introducing Broker nicht nur ihre Betriebs-, Makler- und Clearingkosten senken, sondern erhalten auch mit der professionellen White-Branded-Trading-Technologie des Unternehmens einen weltweiten elektronischen Marktzugang. Die schlüsselfertige Lösung von Interactive Brokers umfasst die Bereiche Trading, Clearing, Reporting und Abrechnung und bietet folgende Vorteile:

Unterstützung des globalen regulatorischen Berichtswesens

Kontoeinzahlungen und Transaktionen in bis zu 26 Währungen

Zugang zu Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds auf mehr als 150 Märkten über eine einzige, einheitliche Plattform

Keine Ticketgebühren, keine Mindestbeträge und keine Gebühren für Technologie, Software, Plattform oder Berichterstellung

Kostenlose Tools für das Kundenbeziehungs-Management

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im fünften Jahr in Folge hat Barron's Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 25. März 2022 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

