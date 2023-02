Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3951/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/01 geht es um Finanzbildung und Finanzausbildung als Motto der kompletten Season aus wieder 111 Folgen. Heute geht es um eine potenzielle S Immo Spekulation, bzw. Danke an Susanne Plank von der Wiener Börse für eine überraschend grosse ADR-Zahl und das Duo Thomas Arnoldner und Peter Heinrich für eine nette Fortsetzung der Telekom Austria Storyline. Zahlen gibt es von Amag, Uniqa, Marinomed, Valneva , Research zu Knaus Tabbert, EVN, voestalpine und Historisches zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...