München (ots) -Das Team um den preisgekrönten Naturfilmer Thomas Behrend hat sich der Herausforderung gestellt und in drei Jahren Drehzeit Geschichten unter und über Wasser gesammelt, die die Meere vor unserer Haustür in einem ganz neuen Licht zeigen. Dabei war der Anspruch kein geringerer, als nie zuvor Gesehenes zu zeigen und die alltäglichen wie abenteuerlichen Dramen zu erzählen, die sich in der Welt der Meere abspielen: Die Tiere schwimmen nicht in bunten Aufzählungen kurz durchs Bild - sie meistern Herausforderungen oder scheitern. Unterwasser-Zeitraffer und hochauflösende Sattelitenbilder lassen uns Nord- und Ostsee auf einem neuen Bildniveau erleben.In den Meeren ist alles mit allem verbunden - das verblüffende Ineinandergreifen ökologischer Kreisläufe wie auch Umweltschäden und Klimawandel. Die Serie klammert die vielfältigen Bedrohungen von Nord- und Ostsee nicht aus. So ist "Unsere Meere" das bisher umfangreichste und hochwertigste Filmdokument dieses Lebensraums.Abgerundet wird die Reihe durch die Musik von Oliver Heuss und der NDR Radiophilharmonie, die den Soundtrack eingespielt hat. Die norddeutsche Musikerin Milla Kay hat eine gefühlvolle Ballade kreiert und Schauspieler Axel Milberg, als NDR "Tatort"-Kommissar an der Ostsee stationiert, leiht der Erzählung seine besondere Stimme.Eine Produktion von Blue Planet Film und NDR Naturfilm/Doclights im Auftrag des NDR in Zusammenarbeit mit ARTE, WDR, Terra Mater Studios und der ARD.Unsere Meere: Die Nordsee. Die Ostsee - Ab 16. Februar 2023 in der ARD Mediathek, (https://www.ardmediathek.de/serie/unsere-meere/staffel-1/Y3JpZDovL2FydGUudHYvY29sbGVjdGlvbnMvUkMtMDIzNDM0/1)ab 6. März immer montags um 20:15 Uhr im ErstenEine Pressemappe zur Reihe finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Burchard Röver, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel.: 089/558944-867, E-Mail: burchard.roever@ard.deIris Bents, NDR Presse und Kommunikation,Tel.: 040/4156-2304, E-Mail: i.bents@ndr.dePressekontakt ARTEVera Berger, Tel.: 0033 3 90 14 24 18, E-Mail: vera.berger@arte.tvOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5443052