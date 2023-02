Ehemalige Schweizer Manager und Finanzchefs übernehmen Führungsaufgaben bei der Cardano Foundation

Die Cardano Foundation hat heute die Berufung von Andreas Pletscher zum Chief Operating Officer (COO) und Nicolas Jacquemart zum Chief Legal Officer (CLO) bekannt gegeben. Pletscher wechselt von PwC zu der Stiftung, während Jacquemart von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zur Stiftung kommt.

Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, kommentierte die Berufungen wie folgt: "Ich freue mich sehr, Andreas und Nicolas im Team der Cardano Foundation zu begrüßen. Sie bringen nicht nur enormes Fachwissen mit, sondern auch unbeschreibliche Motivation und Tatkraft, und ich weiß, dass sie einen großen Beitrag zu unserem Auftrag leisten werden: die betriebliche Resilienz und Verbreitung der Blockchain von Cardano zu verbessern und gleichzeitig die Welt über die Anwendungen und das Potenzial der Technologie aufzuklären."

Andreas Pletscher bringt beträchtliche Erfahrung in die Position des COO ein. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der lokalen und internationalen Finanzdienstleistungsbranche hat Andreas Pletscher komplexe Geschäfts- und IT-Transformationsprojekte geleitet. Er arbeitete als Technologiedirektor bei PwC und IBM und das letzte Projekt von Pletscher umfasste die Leitung einer umfassenden Transformation für einen Krypto-Dienstleister in der Schweiz.

Andreas Pletscher sagte im Hinblick auf seine neue Funktion als COO der Cardano Foundation: "Frederik sagt, dass betriebliche Resilienz einer der Hauptschwerpunktbereiche der Strategie der Cardano Foundation ist, und meiner Ansicht nach ist dies ein hervorragendes Ziel für jeden COO, besonders aber für einen, dessen Aufgabe so sehr mit Technologie, Sicherheit und Gemeinschaft zusammenhängt. Ich freue mich darauf, unsere Teams bei der Verbesserung der Leistung und Resilienz der Cardano-Blockchain zu unterstützen, und dies werde ich tun, indem ich dazu beitrage, die Leistung und Resilienz der Cardano Foundation zu verbessern."

Dr. Nicolas Jacquemart bringt umfassende Erfahrung im juristischen Bereich in das Führungsteam der Stiftung ein. Zuletzt arbeitete er im Fintech-Bereich der FINMA, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Zuvor bekleidete er Positionen in renommierten Anwaltskanzleien in der Schweiz. Er promovierte an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und untersuchte in seiner Dissertation den Zusammenhang zwischen Blockchain-Technologie und Finanzmarktregulierung.

Mit Blick auf seine neue Position als CLO sagte Nicolas Jacquemart: "Ich übernehme die neue Funktion in einer faszinierenden Zeit. Die Cardano Foundation meint es ernst mit rechtlichem Engagement und Bildung und es ist großes Interesse auf dem Gebiet der Blockchain vorhanden. Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es reichlich und ich freue mich darauf, an der Schnittstelle zwischen dem Ökosystem von Cardano, der breiteren Blockchain-Community, den Aufsichtsbehörden und dem Justizwesen zu arbeiten."

Vertreter der Cardano Foundation stehen für Stellungnahmen zur Verfügung. Kontakt: press@cardanofoundation.org