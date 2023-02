Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3jZRILH Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Schon 70 Prozent Plus seit Jahresanfang und der Aufwärtstrend hält weiter an. Die Tesla-Aktie hat 2023 einen wirklichen Traumstart hingelegt. Warum die charttechnischen Aussichten für den E-Auto-Pionier weiterhin stark sind, das erklärt Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel, im Gespräch mit wallstreet:online. Weniger euphorisch blickt der Chart-Experte auf die chinesischen Autobauer BYD und Nio. Zwar biete besonders Nio "tolle Produkte und eine tolle Pipeline". Aber beim Blick auf den Chart sieht Utschneider ein komplett anderes Bild. Warum sowohl Nio als auch das Buffett-Investment BYD derzeit nicht in die Gänge kommen: Jetzt die komplette Chartanalyse im Video ansehen!