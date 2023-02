FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Commerzbank nach Zahlen von 10,00 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Timo Dums bescheinigte dem Institut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides Schlussquartal. Auch 2023 dürfte die Bank weiter von steigenden Zinsen profitieren. Positiv merkte er zwar Fortschritte in der Konzernstrategie an, allerdings bleibe der Vorstand mit Blick auf Maßnahmen in den kommenden Monaten eher vage./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:25 / MEZ

