Shopify hat am Mittwoch seine Quartalszahlen vorgelegt. Das Ergebnis war besser als erwartet. Die Aktie des E-Commerce-Softwareunternehmens ist allerdings im nachbörslichen Handel am Mittwoch eingebrochen. Grund dafür war eine Prognose für das erste Quartal, die Shopify zuvor abgegeben hatte und die hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerShopify meldete für das Dezember-Quartal einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar, was einem Plus von 26 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...