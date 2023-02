Die Kryptowerte haben sich in den letzten Wochen deutlich vom Sell Off erholt. Dazu hat DER AKTIONÄR Redakteur Steffen Härtlein einen Artikel über unseren Der Aktionär Krypto TSI Index, mit dem Titel "Frisch gemischt" geschrieben. Mehr Informationen zum Kryptomarkt, Hintergrundwissen und alles was Sie zum anstehenden Halfing beim Bitcoin wissen sollten, erfahren Sie in diesem Interview.

