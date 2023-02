Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) ("Sierra Metals" oder "Unternehmen") hat die Einreichung von ungeprüften Geschäftsberichten und der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 durch seine Tochtergesellschaft Sociedad Minera Corona S. A. ("Corona") bei der BVL bekannt gegeben.

Das Unternehmen ist zu 81,8 an Corona beteiligt. Die ungeprüften Geschäftsberichte und die MD&A können hier abgerufen werden:

SMV Superintendencia del Mercado de Valores Información Financiera

Um die Geschäftsberichte des Unternehmens aufzurufen, geben Sie die folgenden Suchkriterien in die leeren Felder ein:

Empresa: "Sociedad Minera Corona S.A."

Periodo: "2022" und "Trimestre IV"

Sierra Metals wird seinen Konzernabschluss für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 am Montag, 13. März 2023, veröffentlichen und am Dienstag, 14. März 2023, eine Konferenzschaltung für Investoren einrichten.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol "SMT" gehandelt.

Nähere Informationen zu Sierra Metals unter www.sierrametals.com

Contacts:

Investorenkontakt

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com