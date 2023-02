Cathie Wood hat im Jahr 2023 ein fulminantes Comeback hingelegt. 2022 hat ihr Flaggschiff-Fonds ARKK große Verluste erlitten. Welche Aktien hat Wood im vierten Quartal 2022 verkauft - und bei welchen massiv reduziert?

Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK) hat im bisherigen Jahresverlauf über 40 Prozent zugelegt. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Outperformance fortsetzt. Wood stellt aber sicher, dass der Markt ihr starkes Comeback wahrnimmt. Kürzlich sagte sie, dass ihre Investmentgesellschaft ARK Invest ein langfristiges Engagement in Innovationen bietet, das besser sei als das aller anderen Benchmarks auf dem Markt. Wood machte Schlagzeilen, als sie verkündete: "Wir sind die neue Nasdaq".

Bei welchen Titeln ist die Investorin jetzt bearish, basierend auf den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission?

Proto Labs: Cathie Wood reduzierte die Beteiligung am Unternehmen für 3D-Druck im vierten Quartal 2022 um 37 Prozent und besaß demnach Ende 2022 immer noch rund 359.000 Aktien.

Materialise: Im vierten Quartal 2022 reduzierte Cathie Woods Ark Invest den Anteil an dem belgischen 3D-Druckunternehmen um 39 Prozent und besaß zum Ende des vierten Quartals 2022 noch rund 3,5 Millionen Aktien.

Xometry: Ark Invest reduzierte die Beteiligung am KI-gestützten On-Demand-Marktplatz für Industrieteile um 43 Prozent, besitzt aber noch immer etwa 99.000 Anteilsscheine.

Nvidia: Arks Position wurde um 63 Prozent reduziert. Die Titel haben in diesem Jahr um über 52 Prozent zugelegt. Nvidia ist einer der führenden Tech-Gewinner im Jahr 2023.

Zillow Group:Wood reduzierte die Beteiligung am Online-Marktplatz für Immobilien im vierten Quartal 2022 um 88 Prozent und ging mit über 100.000 Aktien ins neue Jahr.

Sea: Die Beteiligung am in Singapur ansässigen Technologieunternehmen wurde um 91 Prozent reduziert. Am Ende des Berichtszeitraums meldete Wood noch einen Besitz von über 24.000 Aktien von Sea Limited.

Spotify: Die Position wurde um 98 Prozent reduziert. Ark besitzt immer noch über 21.000 Aktien des Musikstreaming-Unternehmens.

Palantir: Wood hat in den letzten Quartalen schrittweise die Positionen reduziert. Zum Ende des dritten Quartals 2022 besaß der Fonds nach eigenen Angaben noch über 220.000 Aktien - diese wurden im vierten Quartal 2022 verkauft.

Editas Medicine: Ark besaß zum Ende des dritten Quartals 2022 145.000 Aktien von Editas Medicine, die im vierten Quartal 2022 verkauft wurden.

TuSimple: Zum Ende des dritten Quartals 2022 besaß Wood nach eigenen Angaben etwa 16 Millionen Aktien des autonomen Speditionsunternehmens. Diese Position wurde im vierten Quartal 2022 verkauft, wie aus den jüngsten 13F-Einreichungen von ARK hervorgeht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion