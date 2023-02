München (ots) -Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms: die Tiefengeothermie in Bayern soll in Zukunft deutlich stärker nutzbar gemacht werden - das hat der Wirtschaftsausschuss heute auf Initiative der CSU-Fraktion beschlossen. Konkret wird jetzt im Programm klargestellt, dass die Tiefengeothermie mit dem Schutz des Tiefengrundwassers vereinbar ist.Dazu Kerstin Schreyer, energiepolitische Sprecherin der CSU-Fraktion:"Das Potenzial für die Tiefengeothermie in Bayern ist riesig. Deswegen müssen wir jetzt Rahmenbedingungen richtig setzen, um uns nicht den Weg zu einer so relevanten Energiequelle zu verbauen. So sorgen wir dafür, dass die Energiewende gelingen kann.Das Wasserrecht spielt hierbei eine zentrale Rolle. Daher war es für uns so wichtig im LEP den Schutz des Wassers mit der Nutzung der Tiefengeothermie in Einklang zu bringen."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMarcel EscherStellv. PressesprecherE-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deMichaela LochnerPressereferentinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5443200