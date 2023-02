Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -WEKA bietet genau den X-Faktor, den Wiederverkäufer brauchen, um die KI-, ML-, HPC- und Cloud-Initiativen ihrer Kunden voranzutreiben und zu schnellen Geschäftsabschlüssen zu kommenWekaIO (WEKA), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive Workloads, gab heute die Einführung seines neuen globalen Vertriebspartnerprogramms WEKA X bekannt. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für eine vertriebskanalorientierte Strategie, bei denen die Partner im Mittelpunkt stehen. Das neue Programm bietet Value-Added Resellern (VARs), Systemintegratoren (SIs) und Managed Service Providern (MSPs) ein umfassendes Toolkit mit Schulungen, Zertifizierungen, exklusiven Preisen und Anreizen, um die Auftragsregistrierung zu vereinfachen und sie beim Aufbau eines profitablen Geschäfts mit WEKA zu unterstützen.Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), High-Performance-Computing (HPC) und andere leistungsintensive Workloads verändern die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten speichern, verwalten, verarbeiten und analysieren; gleichzeitig nimmt die Nutzung der Cloud weltweit zu. Diese Technologien der nächsten Generation belasten die traditionellen Datenarchitekturen und verstärken den Bedarf an deutlich höherer Leistung, extremer Skalierbarkeit, besserer Datenportabilität und nach einem einfacheren, nachhaltigeren Ansatz bei der Datenverwaltung. Die WEKA® Data Platform wurde speziell für die Leistungs- und Skalierungsanforderungen leistungsintensiver Workloads in der Cloud, im Edge- und On-Premise-Bereich sowie in hybriden Cloud-Umgebungen entwickelt."Der Markt hat einen Wendepunkt erreicht. Unternehmen wollen Technologien der nächsten Generation wie KI und ML nutzen, um bisher unüberwindbare Herausforderungen zu lösen und entscheidende Durchbrüche in Forschung und Entdeckung zu erzielen. Sie erkennen schnell, dass ihre veralteten Datenarchitekturen sie dabei behindern", erklärte Jonathan Martin, Präsident von WEKA."Dies führt dazu, dass der gesamte Datenbestand der Unternehmen, wie wir ihn bisher kannten, komplett überdacht und ersetzt wird - eine entscheidende Chance für den Vertriebskanal. WEKA besitzt den X-Faktor, den Sie brauchen, um davon zu profitieren."Als branchenweit einzige softwaredefinierte, hybride Cloud-Lösung für leistungsintensive Workloads bietet die WEKA Data Platform Vertriebspartnern, die ihren Kunden helfen möchten, Technologien der nächsten Generation zu nutzen und sie in einer hybriden Cloud- oder Multi-Cloud-Konfiguration zu betreiben, einen erheblichen technologischen Vorteil. Die fortschrittliche Architektur hilft bei der Lösung komplexer Datenaufgaben. Außerdem kann sie die durch herkömmliche Datenarchitekturen verursachten Datensilos und Latenzzeiten beseitigen und sie durch hocheffiziente Streaming-Pipelines für Daten ersetzen, die das volle Potenzial der KI-, ML- und HPC-Investitionen der Kunden freisetzen und den maximalen Wert aus ihren Daten herausholen.Das Partnerprogramm WEKA X bietet ein optimiertes Partnererlebnis, um den Wiederverkäufern dabei zu helfen, die Vorzüge der bahnbrechenden WEKA Data Platform-Technologie auszunutzen. Dabei werden den Partnern drei Stufen angeboten - Pro, Prime und Premier - die sich nach den mit WEKA erzielten Jahresumsätzen richten. Weitere Vorteile sind:- Expertenschulung und -befähigung: Das WEKA X Partner Portal bietet Vertriebspartnern einen Vollzugang für WEKA Xpert Schulungen, Zertifizierungen, Tools und Ressourcen, die den Partnern dabei helfen sollen, schnell Rentabilität zu erreichen.- Schnellere Auftragsregistrierung: Das Registrierungsprogramm WEKA X Deal beschleunigt die Auftragsabschlüsse und sorgt mit Preisgarantien, Rabatten, Anreizen und mehr für eine vorhersehbare Rentabilität.- Exklusive Vorteile für Premier-Partner: WEKA X Premier-Partner erhalten exklusive Vorteile, zu denen ein engagiertes Partner-Erfolgsteam sowie Marketing-Support und bedarfsorientierte Unterstützung zur Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten gehören.- Flexible Beschaffungsmöglichkeiten: Vertriebspartner können die WEKA Data Platform direkt bei WEKA oder über das Netzwerk von erstklassigen Server- und Cloud-Partnern erwerben. Damit haben sie die vollständige Kontrolle darüber, wie sie die Plattform beschaffen und in den Umgebungen ihrer Kunden bereitstellen."Die Stärkung unseres globalen Vertriebspartnernetzes hat für WEKA höchste Priorität", betonte Jeff Echols, Vice President of Channel and Strategic Partnerships bei WEKA. "Die WEKA Data Platform liefert den Ansatz der nächsten Generation, den unsere Partner und ihre Kunden benötigen, um von traditionellen Datensilos zu Streaming-Data-Pipeline-Architekturen überzugehen und damit KI, ML und HPC voll ausschöpfen zu können. Das Partnerprogramm WEKA X bietet eine schnellere Auftragsregistrierung, Tools, Ressourcen, Support und die exklusiven Vorteile, die unsere Partner benötigen, um ihre Rentabilität und ihren Erfolg zu optimieren."Weitere Informationen zum Partnerprogramm WEKA X für Vertriebspartner finden Sie hier: https://www.weka.io/partners/channel.Informationen zu WEKAWEKA ist ein führendes Unternehmen bei der Durchführung eines Paradigmenwechsels, der die Art und Weise der Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten von Grund auf verändert. Die WEKA® Data Platform ist eine softwaredefinierte Lösung, die speziell für eine hybride Cloud-Welt und das KI-Zeitalter entwickelt wurde. Sie hilft Unternehmen, ihre traditionellen, stagnierenden Datensilos nahtlos und nachhaltig in Streaming-Data-Pipelines umzuwandeln, die Workloads der nächsten Generation wie KI, ML und HPC unterstützen. Ihre fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen optimiert und bietet 10- bis 100-fache Leistungsverbesserungen, unabhängig davon, ob sie on-premise, in der Cloud, am Rand des Netzwerks (EDGE) oder in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen ausgeführt wird. WEKA verhilft führenden globalen Unternehmen - darunter acht der Fortune 50 - zu Durchbrüchen in der Forschung und Entdeckung und beschleunigt die Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern tätig und wird von Dutzenden von erstklassigen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.weka.io. Sie können sich auch gerne auf Twitter, LinkedIn und Facebookmit uns vernetzen.WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. 