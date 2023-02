Revolution für die Startup-Finanzierung? Mit dem US-Unternehmen Wefunder kann man ab sofort bereits ab 100 Euro als Privatperson in Startups investieren. Diese Woche war eine gute Woche für die deutsche Startup-Szene. Erst ging am 13. Februar die European Tech Champions Initiative (ETCI) offiziell an den Start. Dann gab der US-Marktführer im Bereich Community-Fundraising, Wefunder, seinen Launch in Deutschland und Europa bekannt. Wir haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...