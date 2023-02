Die Kurse an den Aktienmärkten steigen weiter - trotz höheren Inflationsraten aus den USA. Wenn selbst das und die damit einhergehenden Zins-Fantasien sich kaum auswirken, was ist dann der treibende Faktor und wann kommt der Rücksetzer. Mehr dazu und weshalb die Emerging Markets jetzt wieder interessant werden, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze von Morgan Stanley.