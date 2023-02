Okayti Tea Estates vertritt Indien auf der Biofach 2023 in Deutschland

Das Okayti Tea Estate, von dem einige der am meisten geschätzten orthodoxen Darjeeling-Tees stammen, wird seine besten Chargen auf der Biofach in Deutschland vorstellen. Der Meinung von Experten zufolge sind die agroklimatischen Bedingungen von Okayti einer der zahlreichen Gründe, warum die Tees der Plantage eine besondere Note haben.

Hoch in den geheimnisvollen Bergen der Mirik-Region in Darjeeling gelegen, stellt Okayti seit seiner Gründung in den späten 1880er Jahren außergewöhnliche Mischungen her. Das neue Management unter der Leitung von Rajeev Baid hat auch die Marke Okayti auf den Markt gebracht, die den Kunden sorgfältig hergestellte Tees direkt aus dem Garten bieten möchte.

Um den Anbau nachhaltig und umweltfreundlich zu gestalten, beschloss Okayti 2009 die Umstellung auf Bio. Es dauert rund zwei Jahre, um den Bio-Status zu erlangen, und Okayti stellt seit jeher einige der besten Bio-Darjeeling-Tees her. "Obwohl der biologische Anbau einige Nachteile in Bezug auf die Produktion hat, wollen wir unseren Einsatz für Nachhaltigkeit und fairen Handel fortsetzen", so Baid.

Die Biofach ist die weltweit größte Messe für Bio-Lebensmittel und ökologische Landwirtschaft und findet jedes Jahr im Februar in Nürnberg statt. "Das gesamte Team von Okayti freut sich, unsere Teilnahme in diesem Jahr anzukündigen. Sehr gerne werden wir neue Netzwerke knüpfen und unser Land durch unsere außergewöhnlichen Bio-Tees vertreten", ergänzte Baid. Die Messe findet vom 14. bis 17. Februar 2023 in Deutschland statt.

Okayti wird einige seiner besten Teesorten wie saisonale Flush-Tees, weiße und grüne Tees präsentieren. "Wir repräsentieren das Land mit unseren Tees und wir werden dafür sorgen, dass wir es richtig machen", so Baid weiter.

Über Okayti:

Die Bio-Teeplantage Okayti erstreckt sich über die sanften Hügel von Mirik, Darjeeling. Sie liegt in einer wunderschönen Landschaft von mehr als 1.600 Acres auf einer Höhe von 4.000 bis 6.200 Fuß und ist damit eine der höchstgelegenen Teegebiete der Region. Hier werden die am meisten geschätzten Darjeeling-Gartentees produziert. Mit üppigem Grün bedeckt und in einer atemberaubenden Flora und Fauna gelegen, ist das Okayti Tea Estate von hohen Kiefern umgeben und bietet einen wunderschönen Blick auf den Himalaya.

