Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Königreich Bahrain hat offiziell die Präsidentschaft der Organisation für digitale Zusammenarbeit (Digital Kooperation Organisation, DCO) übernommen, der globalen, multilateralen Organisation, die sich der Beschleunigung des integrativen Wachstums der digitalen Wirtschaft widmet, um digitalen Wohlstand für alle zu schaffen.Seine Exzellenz Mohamed bin Thamer Al Kaabi, Minister für Verkehr und Telekommunikation des Königreichs Bahrain, wird der neue Vorsitzende des Rates der DCO.Bahrain, das vom Ministerium für Transport und Telekommunikation vertreten wird, wird die strategische Ausrichtung der DCO für das kommende Jahr beaufsichtigen und die laufende Umsetzung wichtiger Initiativen unterstützen, die von der DCO ins Leben gerufen werden.Seine Exzellenz Mohamed bin Thamer Al Kaabi kommentierte den Antritt der Präsidentschaft von Bahrain mit den Worten: "Das Königreich Bahrain fühlt sich geehrt, in die angesehene Rolle der Präsidentschaft der DCO gewählt worden zu sein. Bahrain hat sich stark auf die Entwicklung des regulatorischen Rahmens, der Richtlinien und der Infrastruktur konzentriert, die es dem Königreich ermöglicht haben, ein effizientes und attraktives digitales Ökosystem für Unternehmen aufzubauen. Bahrain ist bereit, sein Fachwissen und seine bewährten Verfahren mit den Mitgliedstaaten der DCO zu teilen, um alle Nationen zu befähigen, digitale Wirtschaften aufzubauen, die Wachstum und Entwicklung voranbringen."Ihre Exzellenz Deemah AlYahya, Generalsekretärin der DCO, begrüßte die Ernennung von Bahrain zur DCO-Präsidentschaft und von Seiner Exzellenz Mohamed bin Thamer Al Kaabi zum Vorsitzenden des DCO-Rates: "Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Bahrains Übernahme der Präsidentschaft der DCO für 2023 ratifiziert wurde. Die Führung des Königreichs Bahrain hat das technologische Potenzial, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und die Motivation, politische und regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, um seine digitale Wirtschaft zu Wachstum und Erfolg zu führen. Bahrain war eine der Gründernationen der DCO, und jetzt, unter der Präsidentschaft von Bahrain und dem umsichtigen Vorsitz Seiner Exzellenz Mohamed bin Thamer Al Kaabi, freuen wir uns darauf, im Jahr 2023 große Fortschritte in Richtung unseres Ziels zu machen, digitalen Wohlstand für alle zu schaffen."Der Übernahme der Präsidentschaft der DCO durch Bahrain wurde während der zweiten DCO-Generalversammlung ratifiziert, die in Riad, Saudi-Arabien, stattfand. Als Inhaber der Präsidentschaft wird Bahrain die nächste Generalversammlung veranstalten.