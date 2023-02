Emittent / Herausgeber: Alphapet Ventures GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

AlphaPet Ventures akquiriert die führende Bio-Premium-Tierfuttermarke Herrmann's Manufaktur München, 16. Februar 2023: AlphaPet Ventures, die führende digitale Markenplattform für Premium-Tiernahrung in Europa, akquiriert die Marke Herrmann's Manufaktur von der Herrmann GmbH. Die Übernahme des Marktführers im Bio-Nassfutterbereich stärkt AlphaPet beim weiteren strategischen Ausbau seiner Premium-Marken-Plattform. Die AlphaPet Ventures GmbH steht für die Digitalisierung des Heimtiermarktes sowie für den erfolgreichen Markenaufbau und Multi-Channel-Vertrieb von Premium-Tiernahrung in Europa. Zu den AlphaPet Premium Tierfuttermarken gehören in Deutschland u.a. Wolfsblut, Wildes Land und Müllers Naturhof sowie Arden Grange in UK. Die Übernahme der etablierten Bio-Marke Herrmann's Manufaktur erweitert das AlphaPet Markenportfolio um den deutschen Marktführer im Bio-Nassfutter, einem für AlphaPet strategisch wichtigen Segment. Die Marke Herrmann's Manufaktur startete 2006 als Bio-Pionier in Bayern und hat sich in fast 17 Jahren zur führenden Bio-Nassfutter-Marke in Deutschland entwickelt. AlphaPet akquiriert ausschließlich die Marke Herrmann's Manufaktur, welche sich vor allem durch Fokussierung auf Rohstoffe in Bio-Qualität, lokale Produktion und hohe Produktqualität einer großen Beliebtheit bei ihren treuen Kunden erfreut. Die Produktion der Marke Herrmann's Manufaktur und das Private-Label-Geschäft verbleiben bei der Herrmann GmbH und ihrem geschäftsführenden Gesellschafter Erich Herrmann. AlphaPet Ventures (www.alpha.pet) und die Marke Herrmann's Manufaktur (https://herrmanns-manufaktur.com) verbindet der klare Fokus auf hochwertige Premium-Tiernahrung, Nachhaltigkeit und die Vision, gemeinsam noch mehr Haustiere gesund zu ernähren. Herrmann's Manufaktur als führende Bio-Nassfuttermarke bietet optimale Voraussetzungen für das zukünftige Wachstum, zu dem AlphaPet mit seinem starken Vertriebsnetzwerk sowie seinem führenden Online-Vertrieb direkt an Endkunden (D2C) einen großen Beitrag leisten wird. Die Marke Herrmann's Manufaktur wird unter dem Dach der AlphaPet Ventures Gruppe eigenständig weiterentwickelt, der Vertrieb an B2B-Partner von der AlphaPet-Tochter Premium Pet Products GmbH übernommen und die digitale Expertise der Gruppe genutzt, um über alle Kanäle weiter zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Wie auch in der vorangegangenen Transaktion der AlphaPet Gruppe wird die Akquisition durch CVC als Fremdkapitalgeber finanziert. Der Investorenkreis der AlphaPet Gruppe besteht u.a. aus capiton, Reimann Investors und Venture Stars. Marco Hierling, Gründer und Geschäftsführer von AlphaPet Ventures, über die Akquisition: "Herrmann's Manufaktur ist eine tolle, etablierte Marke mit einem großartigen Team hinter Erich Herrmann. Mit der Akquisition der Marke stärkt AlphaPet seine Position als führende digitale Premium-Tiernahrungsplattform in Europa und geht weiter auf Wachstumskurs, mit einem prognostizierten Umsatz von ca. 200 Mio. EUR im Jahr 2023. Wir werden auf den bestehenden und langjährigen Lieferanten- und Kundenbeziehungen aufbauen und freuen uns darauf, das große Potenzial der Marke gemeinsam mit unseren Partnern auszuschöpfen." Erich Herrmann, Gründer der Herrmann GmbH und der Marke Herrmann's Manufaktur: "Ich sehe großes Potenzial für die Marke Herrmann's Manufaktur durch die Strukturen der AlphaPet Gruppe. Durch die Übergabe der Marke kann ich mich mit der Herrmann GmbH noch mehr auf den Ausbau der Produktion, noch bessere Produkte und das Private-Label-Geschäft fokussieren. Ich bin überzeugt, dass wir so das Potenzial sowohl der Herrmann GmbH als auch der Marke Herrmann's Manufaktur optimal ausschöpfen können." AlphaPet wurde bei der Transaktion von LutzAbel (Legal), Allen & Overy (Financing Legal), Deloitte (Financial) und Sonntag & Partner (Tax & Structure) beraten.



AlphaPet (www.alpha.pet) ist die führende technologiegetriebene Markenplattform für Premium-Tiernahrung in Europa mit Multi-Channel-Vertrieb, digitalem Markenaufbau, End-to-End-Tech-Plattformen und starkem Direct-to-Consumer (D2C) Geschäft. Diese Positionierung wurde durch das organische Wachstum und der konsequenten Buy-and-Build-Strategie erreicht, was es AlphaPet ermöglicht, ein stetig wachsendes Europäisches Markenportfolio unter ihrem Dach aufzubauen.

Die Akquisitionen und Zusammenschlüsse der letzten Jahre haben das große Synergiepotenzial einer digitalen Plattform gezeigt. Diese Strategie wird in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben, um als führende und technologiegetriebene Markenplattform den Übergang zu gesunder und nachhaltiger Tiernahrung in Europa weiter zu beschleunigen. Gemeinsam treiben die Tochtergesellschaften und Marken von AlphaPet die Digitalisierung und den digitalen Markenaufbau im Heimtiermarkt voran, mit der Vision, jedes Haustier mit gesunder Nahrung zu versorgen. Über Herrmann GmbH und die Marke Herrmann's Manufaktur

Die Herrmann GmbH ist ein biozertifizierter Hersteller für Hunde- und Katzenfutter höchster Qualität, der die Produkte der Marke Herrmann's Manufaktur sowie für Private-Label-Kunden produziert. Geführt wird das Unternehmen seit 17 Jahren von Gründer und Inhaber Erich Herrmann. Das Unternehmen aus Glonn bei München steht für hochwertige Bio-Produkte aus handwerklicher Fertigung sowie für Regionalität und Nachhaltigkeit. Über capiton

capiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die ein Gesamtfondsvolumen von über 1,6 Milliarden Euro verwaltet. Derzeit hat die capiton AG 21 mittelständische Unternehmen in ihrem Beteiligungsportfolio. capiton agiert als Eigenkapitalpartner für Management-Buy-outs und Wachstumsfinanzierungen etablierter mittelständischer Unternehmen. Über Reimann Investors

Reimann Investors ist das Family Office und die Unternehmensgruppe von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 1990er-Jahre von ihrer Beteiligung am früheren Familienunternehmen getrennt haben. Reimann Investors konzentriert sich auf Investitionen in zwei Bereiche: hochliquide Kapitalmarktinvestitionen und Direktbeteiligungen an stark wachsenden Digitalunternehmen aus den Bereichen Digital Commerce, FinTech und Software-as-a-Service (SaaS). Über Venture Stars

Venture Stars ist ein Venture Capital Fonds mit Sitz in München, der sich auf Frühphaseninvestitionen in innovative, digitale B2C- und B2B-Geschäftsmodelle konzentriert. Venture Stars wurde von Martin Junker, Florian Calmbach und Stefan Pfannmöller gegründet. Das Unternehmerteam verwaltet derzeit 100m Euro in drei Fonds. Venture Stars begann als Company Builder und arbeitet daher traditionell sehr eng mit den Gründern seiner Portfoliounternehmen zusammen. Die Unterstützung von Venture Stars geht daher auch über das investierte Kapital hinaus und umfasst Know-how, Networking und operative Unterstützung zu Themen wie Strategie, Organisationsentwicklung und Finanzierung.



