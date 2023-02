Maltesische Agentur für Informationstechnologie implementiert ein regierungsweites GIS der Enterprise-Klasse

Im Jahr 1990 gründete die maltesische Regierung die Malta Information Technology Agency (MITA) mit dem Auftrag, um die Implementierung staatlicher IT-Programme zu verwalten. Seitdem treibt die Agentur die digitale Transformation der Infrastruktur für die Erbringung staatlicher Dienstleistungen voran. Um dieses Ziel zu unterstützen, hat MITA eine Vereinbarung mit Esri unterzeichnet, dem weltweiten Marktführer im Bereich Location Intelligence, um die Fähigkeiten der MITA bei geografischen Informationssystemen (GIS) zu erweitern. Der Dreijahresvertrag beinhaltet die Bereitstellung von Esri-Software, professionellen Dienstleistungen und technischem Support für MITA und 22 weitere Behörden der maltesischen Regierung.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die bestehenden GIS-Anwender in Malta Behörden für Planung, öffentliche Bauvorhaben und Verkehr ihre Aktivitäten und Dienstleistungen mit den neuesten Geodaten-Fähigkeiten von Esri verbessern. Außerdem erhalten Behörden wie Gesundheits-, Kommunikations- und Infrastruktureinrichtungen, die derzeit kein Enterprise-GIS nutzen, Zugang zu weltweit führenden Tools und Anwendungen für die Visualisierung und Analyse von Geodaten.

"Der Vertrag, den MITA im Namen der maltesischen Regierung direkt mit Esri unterzeichnet hat, wird einen flexiblen und unkomplizierten Zugang zu den neuesten Esri-Technologien und -Diensten bereitstellen", so Ing. Emanuel Darmanin, CEO bei MITA. "Und er sieht die Möglichkeit vor, die Nutzung von GIS-Funktionen für eine Unterstützung aktueller und künftiger strategischer Geoinitiativen zu erweitern."

Durch die Anbindung aller Behörden an ein zentrales System wird die Effizienz der gemeinsamen Datennutzung, der behördenübergreifenden Entscheidungsfindung und des sozialen Engagements verbessert. Und mit umfassenden geografischen Erkenntnissen und Instrumenten wird Malta dazu befähigt, Dienstleistungen auf effizientere Weise zu erbringen, die die Lebensqualität der Bevölkerung erhöhen und Wachstumschancen für Unternehmen und Bürger eröffnen. Ferner wird Esri den Bildungssektor des Landes unterstützen, indem es Schulen und Universitäten Zugang zu GIS-Technologie und -Schulungen verschafft.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MITA, um das ArcGIS-System von Esri und die damit verbundenen Schulungen und Dienstleistungen in großem Maßstab für Malta verfügbar zu machen", erklärt Richard Budden, Deputy General Manager bei Esri für die Region Naher Osten, Afrika und Zentralasien. "Wir werden die maltesische Regierung dabei unterstützen, ihre bestehenden Geodatenkapazitäten und -fähigkeiten in den kommenden drei Jahren weiter auszubauen."

Darüber hinaus vereinfacht die Vereinbarung die Softwarelizenzierung und -beschaffung für MITA und die verbundenen Regierungsbehörden. Während der gesamten Laufzeit der Vereinbarung werden Esri und MITA GIS-Anwenderevents koordinieren und Informationsveranstaltungen zu Branchen- und Technologiethemen anbieten.

