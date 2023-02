NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen zollen am Donnerstag aktuellen Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft Tribut. Im Fokus stand vor allem die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Anleger lässt dies befürchten, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die Inflation unter Druck bleibt.

Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel um 1,14 Prozent auf 33 738,17 Punkte ab. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der sich zuletzt besser entwickelt hatte als der Dow, ging es etwas deutlicher um 1,33 Prozent auf 12 518,80 Zähler bergab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,24 Prozent und 4096,14 Punkte.

Anleger reagierten weiter empfindlich auf Konjunktursignale aus den USA, die wegen gegenläufiger Bedeutungen für die Wirtschaft und die Zinsentwicklung einmal mehr schwer auszuwerten waren. Neben den vermeldeten Erzeugerpreisen gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet zurück, während der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, sich im Februar überraschend und deutlich eintrübte./tih/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711