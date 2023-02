Baoding, China (ots/PRNewswire) -Die kürzlich von AutoPat, der globalen Big-Data-Plattform für Automobilpatente, veröffentlichte Liste für das Jahr 2022 zeigt, dass GWM 6,042 Patentanmeldungen und 4,652 Patentgenehmigungen besaß, was einem Anstieg von 62,86 % bzw. 42,87 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Darüber hinaus verfügte GWM im NEV-Bereich über 1,966 Patentanmeldungen und 1.650 Patentgenehmigungen, mit einem Anstieg von 51,11 % bzw. 80,53 % im Vergleich zum Vorjahr, womit das Unternehmen erneut Nummer 1 unter den Automobilunternehmen in China war.GWM hat kontinuierliche Anstrengungen im Bereich Hybrid-, reinen Elektro- und Wasserstofftechnologien unternommen, um sein Tempo in Richtung umweltfreundlicher Technologie zu beschleunigen.Im Bereich der Hybridtechnologie hat GWM seine erste Aufrüstung der DHT-Technologie eingeleitet. Die einfache Umschaltung zwischen den drei Leistungsmodi "rein elektrisch", "rein elektrisch - Priorität" und "intelligenter hybrid" ermöglicht es den Nutzern, je nach Szenario die passende Wahl zu treffen und so die maximale Effizienz des Fahrzeugs zu erreichen.GWM erzielt auch verschiedene technologische Errungenschaften im Bereich der reinen Fahrzeugelektronik, unter anderem mit Leistungsbatterien, elektrischen Antrieben und elektrischen Steuerungen. Das Unternehmen hat sich zu einem der wenigen Automobilhersteller entwickelt, die in der Lage sind, selbst entwickelte und produzierte Batterien zu besitzen.Im harten Wettbewerb, der durch den industriellen Wandel verursacht wird, setzt GWM alles daran, intelligente neue Energie zu entwickeln und seine Innovationskraft beim Aufbau der dynamischsten ICV-Gesellschaft (Intelligent Connected Vehicles) weiter einzubringen. Zurzeit hat GWM bemerkenswerte Erfolge im Bereich der Intelligenz erzielt, wobei die Durchdringungsrate intelligenter Modelle im letzten Jahr 86,17 % erreichte.Wissenschaftliche und technologische Innovationen hatten bei GWM schon immer Vorrang, und es hat besonders Augenmerk auf neue Energien und Intelligenz gelegt, um ein Waldökosystem mit artenübergreifender Interaktion und kontinuierlicher Entwicklung aufzubauen.Jetzt beschleunigt GWM die Entwicklung neuer Energie- und intelligenter Technologien auf Grundlage des Waldökosystems. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Investitionen in F&E-Innovation weiter erhöht. Laut dem GWM-Finanzbericht 2022 beliefen sich die Gesamtinvestitionen von GWM in diesem Bereich allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 auf 8.544 Milliarden CNY, was einem Anstieg von 64,74 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.GWM hat sich schon immer an das F&E-Konzept von "Präzise Investitionen, Streben nach Branchenführerschaft" gehalten. Es wird erwartet, dass sich die kumulierten F&E-Investitionen des Unternehmens bis 2025 auf 100 Milliarden CNY belaufen und hauptsächlich in neue Energie, Intelligenz und andere Hightech-Bereiche fließen werden, so dass die Produkte mit mehr Sauberkeit, Intelligenz und Sicherheit den Nutzern in aller Welt angeboten werden können.In Zukunft wird GWM seine Stärken im Bereich der intelligenten neuen Energietechnologie ausbauen und die globale Markenstrategie "ONE GWM" vertiefen, um sich mit hoher Geschwindigkeit auf das Ziel hin zu entwickeln, das weltweit führende Unternehmen für intelligente Technologien zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004170/With_increasing_R_D_investment__GWM_discloses_Over_6_000_Patents.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-steigenden-investitionen-in-forschung-und-entwicklung-meldet-gwm-uber-6-000-patente-an-301748965.htmlPressekontakt:Li Pupu,13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5443248