Das Sportunternehmen PUMA zelebriert 2023 im 75. Jahr seines Bestehens historische Momente aus Sport, Kultur und Innovation unter dem Markenmotto "Forever Faster".

PUMA war schon immer an der Seite der erfolgreichsten Athlet*innen. Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, stellte in PUMA-Spikes Weltrekorde auf und Merlene Ottey, Shericka Jackson und Heike Drechsler und viele andere Athlet*innen gewannen Weltmeisterschaften mit PUMA. Der erst 17-jährige Boris Becker eroberte mit den Schlägern des Unternehmens Wimbledon und Fußballlegenden wir Diego Maradona oder Pelé erzielten ihre unzähligen Tore im PUMA KING.

Mit kreativen Designs etablierte PUMA eine Innovationskultur und ermöglichte seinen Athlet*innen Performance auf höchstem Niveau. 1952 entwickelte PUMA den ersten Fußballschuh mit Schraubstollen, 1968 den legendären Bürstenschuh, 1986 den bahnbrechenden RS-Computer Schuh, 1991 DISC, den ersten Sportschuh ohne Schnürsenkel, und zuletzt die hochmodernen FASTER+ Spikes, in denen Karsten Warholm bei den Olympischen Spielen in Tokio einen neuen Weltrekord über 400 Meter Hürden aufstellte.

PUMA hat in seiner 75-jährigen Geschichte aber nicht nur den Sport, sondern auch die Kultur abseits des Spielfelds geprägt. Der legendäre SUEDE war der Schuh der Wahl für die Breakdancer und Hip-Hop Künstler der 80er und PUMA arbeitete mit großen Designern und Küstler*innen wie Rihanna, Jil Sander und Alexander McQueen zusammen, um neue, gewagte Produkte und Kollektionen zu entwerfen, die ein wichtiger Teil der Designgeschichte geworden sind.

"PUMAs Gründer Rudolf Dasser sprach davon, seinen Athlet*innen die Geschmeidigkeit und Leistung einer Raubkatze verleihen zu wollen. Bei uns heißt diese Einstellung ‚Forever Faster'", sagte Adam Petrick, Chief Brand Officer bei PUMA. "Wir sind sehr stolz darauf, in den letzten 75 Jahren Sport und Kultur vorangebracht zu haben und wir möchten unsere einzigartige Geschichte in diesem Jahr weitererzählen."

Das erste Event bei dem PUMA seinen 75. Geburtstag feiert, findet beim Start der Formel 1 Saison in Bahrain statt, um PUMAs einzigartige Geschichte im Motorsport zu feiern.

