Vaduz (ots) -Die EFTA-Staaten und Singapur haben am Donnerstag, 16. Februar 2023 offiziell die Verhandlungen über ein Abkommen zum digitalen Handel eröffnet. In einer Videokonferenz unter Leitung von Regierungsrätin Dominique Hasler als aktuelle Vorsitzende der EFTA unterstrichen die hochrangigen Teilnehmenden das Potential einer offenen digitalen Marktwirtschaft, basierend auf kohärenten Regeln für den digitalen Handel.Mit dem Abkommen soll ein klarer und sicherer Rahmen geschaffen werden, der den Handel mit Waren und Dienstleistungen mittels neuer Technologien fördert. Dazu gehören Themen wie Netzsicherheit, Signaturdienste, elektronische Zahlungsdienste oder der Verbraucherschutz online. Ausserdem soll das Abkommen eine Basis für die Kooperation in gemeinsamen Interessensbereichen wie der Token-Wirtschaft oder FinTech bieten.Mit Singapur besteht seit 2003 ein EFTA-Freihandelsabkommen. Das neue Abkommen ist eine Ergänzung zum bestehenden Abkommen. Bei der Ausarbeitung von Bestimmungen zum digitalen Handel werden die EFTA und Singapur auf laufenden Verhandlungen im Rahmen der WTO zum elektronischen Handel sowie auf weiteren relevanten Prozessen aufbauen und diese ergänzen.