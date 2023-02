Heidelberg (ots) -Auf der diesjährigen didacta in Stuttgart haben pädagogische Fachkräfte und andere Interessierte die Möglichkeit, das umfangreiche Portfolio an Mal-, Farb-, Zeichen- und Schreibgeräten von Lamy kennenzulernen und mit dem kompetenten Lamy-Team vor Ort in den Austausch zu gehen. Besuchen Sie außerdem unsere Expertengespräche zur Zukunft der Handschrift in der digitalen Welt.Selbst im zunehmend digitalisierten Alltag ist es wichtig, dass Kinder an das Schreiben von Hand herangeführt werden. Bei diesem bedeutenden Schritt unterstützt Lamy alle Schreibanfängerinnen und Schreibneulinge vom ersten Strich an: beim Malen und Zeichnen mit dem plus-Sortiment, beim Schreibenlernen mit dem LAMY abc Schreiblernsystem und dem LAMY nexx. LAMY safari und LAMY AL-star sind zuverlässige Begleiter für Kinder und Jugendliche im anspruchsvollen Schulalltag und darüber hinaus."Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder auf der größten Bildungsmesse Europas mit einem Stand und erstmals auch im Rahmenprogramm vertreten zu sein. Lamy begleitet seit vielen Jahren Kinder auf dem Weg zur eigenen, ganz individuellen Handschrift. Dies tun wir mit dem uns eigenen Anspruch an Qualität, Innovation und Design - und aus Überzeugung gegenüber der Bedeutung des Schreibens von Hand, gerade auch in einer sich wandelnden digitalen Welt" so Steffen Rübke, CEO des Heidelberger Familienunternehmens.Das Schreiben von Hand hat vielfältige positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Die einzigartige Verbindung aus Kognition und Motorik steigert die Merkfähigkeit, das inhaltliche Verständnis und auch die Kreativität. Gerade das Schreiben mit dem Füller fördert die Fähigkeit zur Koordination und Konzentration in besonderem Maße. Für das Erlernen und die Entwicklung der ganz eigenen individuellen Handschrift ist der Füllhalter daher nach wie vor die beste Wahl.Lamy auf der didacta 20237.-11. März 2023Messe StuttgartHalle 7, Stand 7D20Lamy im Expertengespräch:Zukunft der Handschrift in der digitalen WeltSpeakers Area 3D23, Halle 3Do, 9.3., 12:00 und 15:30 Uhr / Fr, 10.3., 10:30Forum Frühe Bildung9B70, Halle 9Do, 9.3., 10:30 Uhr / Fr., 10.3., 11:30 Uhrplus-SortimentNoch bevor Kinder die ersten Schreibversuche wagen, schulen sie ihre Motorik, Koordination und sensorischen Fähigkeiten beim Malen und Zeichnen. Das plus-Sortiment von Lamy ist daher speziell auf die kindlichen Bedürfnisse und Entwicklungsstufen abgestimmt und bietet eine breite Palette an Farb-, Mal- und Zeichenstiften sowie den Deckfarbkasten aquaplus. So wird der spätere Einstieg ins Schreibenlernen ganz intuitiv und spielerisch vorbereitet.LAMY abc SchreiblernsystemIm zweiten Schritt fördert das Schreiblernsystem LAMY abc, bestehend aus Schreiblernstift und -füller, die weitere Entwicklung. Das Besondere an dieser Modellfamilie ist das ergonomisch geformte Griffstück, das mit seinen weichen, rutschfesten Griffmulden für sicheren Halt beim Schreiben sorgt. Außerdem sichert ein Würfel am Ende des Behälters aus Ahornholz die Schreibgeräte vor dem Wegrollen. Der Schreiblernstift verfügt über eine weiche, bruchfeste Bleistiftmine mit einer breiten Schreibspur, die dazu anregt, weniger stark aufzudrücken. Der Schreiblernfüller ist mit der speziell konzipierten robusten Edelstahlfeder mit kugelförmiger Federspitze für Links- und Rechtshänder:innen erhältlich.LAMY nexx SchulfüllerDer LAMY nexx ist der perfekte Füller für Kinder, die erst etwas später mit dem Schreiben beginnen, wenn ihre Hände schon größer sind. Sein Griffstück ist insgesamt etwas größer als beim LAMY abc Schreiblernfüller, reicht jedoch genauso nah an die Feder und hat ebenso weiche Griffmulden. Die Edelstahlfeder - erhältlich in drei Federstärken - gleitet mühelos über das Papier und ermöglicht so, auch über längere Zeit ermüdungsfrei zu schreiben. Die innovative Dreiecksform des robusten Aluminiumbehälters stoppt das Schreibgerät beim Wegrollen und ist auf die ideale Griffposition ausgerichtet. Der verstärkte Clip an der Kappe ist besonders robust und bruchsicher.LAMY safari und LAMY AL-starDas optimale Schreibwerkzeug für Jugendliche sind schließlich die Modellfamilien LAMY safari und LAMY AL-star mit dem markanten Clip. Beide sind besonders robust und damit ein idealer, langlebiger Begleiter für den Schulalltag oder darüber hinaus. Dank ihrer ergonomisch geformten Griffmulden sind sie für Vielschreiber besonders geeignet. Ein praktisches Detail ist das Tintensichtfenster, durch das man den Füllstand der Patrone immer im Blick hat. Die große Auswahl an Farben bietet Heranwachsenden zudem viele Möglichkeiten, um ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen.Pressekontakt:Lamy MedienofficeMeiré und MeiréAnna-Lena Verschoth+49 (0) 221 57770 407a.l.verschoth@meireundmeire.deOriginal-Content von: C. Josef Lamy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64164/5443257