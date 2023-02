Nürnberg (ots) -An diesen Erfolg kann man sich gewöhnen! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA belegt seit sage und schreibe 14 Jahren den ersten Platz im großen DLG-Bio-Ranking. Auch 2023 wurde das Sortiment erneut mit den meisten Medaillen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) ausgezeichnet. Im Rahmen der BIOFACH 2023, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg, durften die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NORMA 201 Gold-, 41 Silber- und sieben Bronzemedaillen entgegennehmen. Kein anderes Unternehmen bekam mehr. Mit den insgesamt 249 Edelmetallen geht die Auszeichnung "bester Bio-Händler Deutschlands" also erneut nach Nürnberg.Große Bühne für große LeistungenDie Nachhaltigkeits- und Bio-Offensive von NORMA, die bereits seit Jahren konsequent vorangetrieben wird, bekam auf der diesjährigen BIOFACH die große Bühne geboten. Mit mehr als 2.300 Ausstellern und weit über 24.000 Fachbesuchern ist die Messe in Nürnberg die ideale Plattform für den Austausch unter Expertinnen und Experten. Umso erfreulicher ist es, dass Jahr für Jahr auch das Discountsegment eine wichtige Rolle spielt. Mit den zahlreichen Medaillen beweist NORMA, dass sehr gute Qualität und günstige Preise zusammenpassen - und die DLG-Fachjury sieht das genauso.Wie auch dem jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht des Lebensmittel-Händlers zu entnehmen ist, bleibt NORMA ein anerkannter Vorreiter bei der Vermarktung biologisch erzeugter Lebensmittel. Zum einen wird die stark nachgefragte Warengruppe konsequent ausgebaut, zum anderen erfüllen alle angebotenen Produkte höchste Standards und strengste EU-Richtlinien. So werden keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet und regelmäßige Kontrollen durchgeführt.NORMA geht dabei so weit, dass sowohl die Eigenmarke BIO SONNE als auch der Discounter selbst die hohen Standards von GREEN BRANDS erfüllen und von der unabhängigen Organisation ausgezeichnet wurden. Doch die Erfolge der Vergangenheit sorgen nicht etwa dafür, dass sich der Lebensmittel-Händler zurücklehnt: Erst in diesem Jahr wurde ein weiteres Produkt aus dem Sortiment von den GREEN BRANDS-Expertinnen und -Experten ausgezeichnet. Seit Januar 2023 tragen auch die Tauschzylinder für Wassersprudler der Eigenmarke SODASURF das renommierte Zertifikat.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5443274