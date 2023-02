München/Nürnberg (ots) -Elatec, international führender Anbieter von Multifrequenz-Lesegeräten für die Benutzerauthentifizierung und -identifizierung, stellt auf der embedded world 2023 in Nürnberg unter anderem innovative Lösungen für E-Ladesäulen und die Maschinenauthentifizierung vor. In Halle 3, Stand 3-220 präsentiert Elatec sein Portfolio gemeinsam mit sesamsec, seinem Partnerunternehmen für die Zutrittskontrolle.Mit dem Zusammenspiel von innovativen Produkten, fortschrittlicher Software und umfassendem Service und Support setzt Elatec Maßstäbe im Bereich der Authentifizierung. Die Multifrequenz-Lesegeräte, die über 60 RFID-Technologien (LF und HF) sowie mobile Authentifizierung über NFC oder BLE unterstützen, ermöglichen die digitale Transformation und "All in one"-Zugangslösungen. Auf der embedded world zeigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Puchheim bei München eine Auswahl seiner leistungsfähigen Geräte.· TWN4 MultiTech HF Mini: Perfekt geeignet für die Implementierung einer sicheren und leistungsstarken Authentifizierungslösung für E-Ladestationen und andere eingebettete Systeme.· TWN4 MultiTech Nano M: Ein kompaktes, anpassbares Multifrequenz-Lesegerät für den Einsatz in der Maschinenauthentifizierung und ähnlichen Anwendungen.· TWN4 Palon Kompakt-Panel: Dieses Lesegerät wurde speziell für die Integration mit Produkten und Geräten von Drittanbietern entwickelt und unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellen, einschließlich RS-485.· TWN4 Slim: Ein kompaktes, extern angeschlossenes Lesegerät, das sich perfekt für Computer, Multifunktionsdrucker und andere Geräte eignet.Ebenfalls vor Ort ist der der Zutrittsmanagement-Spezialist sesamsec, ein Partnerunternehmen von Elatec. Neben weiteren Zutrittslösungen stellt sesamsec seine elegante und leistungsstarke neue Secustos-Leserlinie vor.Über ElatecELATEC ist ein weltweit führender Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifizierungslösungen für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen. Das Unternehmen arbeitet mit seinen globalen Partnern an der Entwicklung innovativer RFID- und mobiler Zugangsberichtigungen, die einen sicheren, bequemen und reibungslosen Zugang zu Orten, Geräten, Ausrüstung und Daten ermöglichen.Pressekontakt:Sarah DenkZeppelinstraße 182178 PuchheimDeutschlandTel: +49 89 5529961-180E-Mail: S.Denk@elatec.comOriginal-Content von: Elatec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158412/5443268