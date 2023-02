Berlin (ots) -Die pme Familienservice Gruppe, führende Anbieterin von Mitarbeiterunterstützungsleistungen, eröffnet am 22. Februar feierlich ihren Standort in Wuppertal. Damit ist es ihr achtes Büro in Nordrhein-Westfalen.In der Friedrich-Ebert-Straße 90 wurde in den letzten Wochen emsig umgebaut, saniert und renoviert. Am 22. Februar werden die neuen Räume des pme Familienservice-Standorts Wuppertal nun feierlich eingeweiht. Nach Köln, Bonn, Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund und Münster ist Wuppertal bereits der achte Standort, den die pme Familienservice Gruppe in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Insgesamt hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin deutschlandweit über 30 Standorte.Alexa Ahmad, CEO der pme Familienservice Gruppe, sagt zur Eröffnung: "Nordrhein-Westfalen ist die größte Wirtschaftsregion. Mit unseren NRW-Kunden kooperieren wir seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll. Für die Beschäftigten unserer Mitgliedsunternehmen ist eine professionelle, menschliche und individuelle Zusammenarbeit unerlässlich. Wichtig ist, dass wir den Spirit jeder einzelnen Region erfassen, verstehen und in unsere Angebote einbringen. Mit der Eröffnung unseres neuen Wuppertaler Standortes stärken wir die Nähe zu unseren Kunden und ihren Teammitgliedern."Nah am Kunden: Mitarbeiterunterstützung auf höchstem NiveauAuch die Kunden am neuen Standort Wuppertal können das gesamte Leistungsportfolio der pme Familienservice Gruppe nutzen, u. a. Beratungen in Krisensituationen, bei Eltern-Kind-Themen oder im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Präventionsangebote in der Betrieblichen Gesundheitsförderung, Weiterbildungen und Coachings für Führungskräfte und Teams, Kinderbetreuung im Privathaushalt, Back-up-Betreuung für Kinder und neu ab Sommer 2023: Ferienbetreuung.Anke Sundermeier, Key-Account-Management & Leitung Geschäftskundenbetreuung NRW beim pme Familienservice freut sich auf die Möglichkeiten, die der Standort Wuppertal bietet: "Mit dem neuen Büro können wir unseren Service im Bergischen Land noch individueller gestalten. Dies gelingt uns, indem wir dort hingehen, wo die Beschäftigten unserer Kundenunternehmen uns benötigen. Jetzt können wir unsere Angebote wie persönliche Beratungen oder eine hervorragende Back-up-Betreuung auch für unsere Kunden in der Region Wuppertal bereitstellen."Die Adresse des neuen Standorts lautet:pme Familienservice GmbHFriedrich-Ebert-Straße 90, 2. OG42103 WuppertalTel: 0202 28368680E-Mail: wuppertal@familienservice.deÜber den pme Familienservice - Work-Life-Pionier seit 1992Im Auftrag von mehr als 1.400 Arbeitgebern unterstützt die pme Familienservice Gruppe Beschäftigte darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Die pme Familienservice Gruppe steht Berufstätigen bei Krisen zur Seite, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. In über 90 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen wird eine hochwertige und flexible Pädagogik angeboten. Ob Ferienbetreuung, spontaner Bedarf, Buchung einzelner Plätze oder sogar ein eigener Betriebskindergarten: Eltern und Arbeitgeber:innen erhalten je nach Bedarf eine passende Kinderbetreuung. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet die pme Familienservice Gruppe Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten. Mit pme Health bietet die Gruppe Beratung von Unternehmen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Präventionsangebote in der Betrieblichen Gesundheitsförderung an. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 2.000 eigene Mitarbeiter:innen und zahlreiche Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Mehr über die pme Familienservice Gruppe erfahren Sie hier: https://www.familienservice.de/über-uns (https://www.familienservice.de/%C3%BCber-uns)Kontakt:pme Familienservice GmbHFriedrich-Ebert-Straße 9042103 WuppertalTel: 0202 28368680E-Mail: wuppertal@familienservice.dePressekontakt:Christin Müllerpme Familienservice GruppeFlottwellstraße 4-510785 BerlinTel: 030 2639356418Mobil: 0151 58217680E-Mail: christin.mueller@familienservice.deOriginal-Content von: pme Familienservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151737/5443293