DJ Lufthansa streicht Freitag alle Flüge ab Frankfurt und München

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des Streiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst an sieben deutschen Flughäfen am Freitag streicht die Lufthansa an diesem Tag ihren Flugbetrieb an den beiden deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München komplett. Insgesamt 1.300 Flüge seien von dem Ausfall betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Airline.

Die von den Streichungen betroffenen Fluggäste seien bereits informiert. Soweit möglich seien ihnen alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn angeboten worden.

Die Lufthansa erwartet den Angaben zufolge, dass der reguläre Flugbetrieb am Samstag "weitestgehend wieder normal durchgeführt werden kann".

February 16, 2023 11:06 ET (16:06 GMT)

