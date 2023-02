Sydney (ots/PRNewswire) -Vantage (oder "Vantage Markets"), die Multi-Asset-Handelsplattform, hat Jack Kelly zum Vertriebsleiter in Australien ernannt.Vantage ist eine führende Handelsplattform für den Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFD) und bietet über seine Online-Plattform und seine preisgekrönte Mobil-App* ein Ökosystem für schnellen Handel.In seiner Position wird Jack Kelly dafür sorgen, dass die Kunden ein qualitativ hochwertiges Erlebnis haben, indem er das Team befähigt, die richtigen Lösungen für die sich entwickelnden Handelsbedürfnisse der Kunden anzubieten. Darüber hinaus wird er für den Ausbau des Vertriebsteams von Vantage in Australien verantwortlich sein und die Integration von Drittanbieter-Tools und Partnern in die Marketing-, Vertriebs- und Betriebskanäle unterstützen.Vor seiner Tätigkeit bei Vantage Markets war Kelly bei Forex.com als Sales Director (Nord-, Mittel- und Südamerika) mit Sitz in New York tätig. Bei Forex.com war Kelly für die Leitung des Vertriebs des Unternehmens in der Region USA und Kanada verantwortlich.Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, erklärte: "Jack ist der ideale Kandidat, um die Wachstumsambitionen von Vantage Markets in Australien als Leiter unseres lokalen Vertriebsteams voranzubringen. Er bringt nicht nur eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Devisen und CFDs mit, sondern verfügt auch über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung technologiebasierter und erkenntnisgestützter Handelsprodukte für erfahrene Anleger."Jack Kelly erklärte: "Meine Leidenschaft gilt dem Ausbau innovativer Anlageplattformen und der Heranführung von Anlegern an Handelsstrategien und -tools, die sie beim Handel unterstützen.""CFDs spielen als Teil einer ausgewogenen Portfoliostrategie für informierte Anleger eine wichtige Rolle. Als weltweit führender Anbieter von CFDs leistet Vantage einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Bewusstseins für diese Anlagekategorie. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den internationalen und regionalen Teams von Vantage, um unsere Führungsposition zu festigen und unsere Präsenz auf dem australischen Markt auszubauen."Informationen zu VantageVantage (Vantage Global Prime Pty Ltd) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigt Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter/Angestellte in mehr als 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als ein Broker: Es bietet ein schnelles Handelsökosystem, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel (https://www.vantagemarkets.com/app/)*, und eine schnellere und einfachere Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen.trade smarter @vantage.http://www.vantagemarkets.com/en-au* Global Forex Awards 2022 - Retail(https://www.globalforexawards.com/retailawards)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002993/20011231511168_0355.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-markets-ernennt-neuen-vertriebschef-fur-australien-301749047.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5443300