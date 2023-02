Die Voquz Labs AG hat mit heutigem Datum die Einbeziehung von 1.050.000 Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse München beantragt. Vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Freiverkehrsausschusses an der Börse München sollen die Aktien im Laufe des März 2023 in den Handel einbezogen werden, so das Unternehmen.

