Sakuu ist das erste Unternehmen, das voll funktionsfähige Batterien in kundenspezifischen Formen und Größen mit strukturierten Öffnungen für das Wärmemanagement in einem vollständig trockenen Prozess 3D-gedruckt hat

Das richtungsweisende Unternehmen für additive Fertigung befindet sich auf dem Weg zur kommerziellen Produktion gedruckter Batterien für wichtige Industriezweige wie beispielsweise Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung im Netz und mehr

Die Kavian-Plattform ermöglicht das Drucken von Batterien mit Energie- und Leistungsdichten der Spitzenklasse, einschließlich Lithium-Ionen-, Lithium-Metall- und Festkörperbatterien, bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten

Sakuu Corporation ("Sakuu"), ein innovatives Unternehmen für additive Fertigung und Festkörperbatterien und Erfinder der bahnbrechenden Kavian-Plattformlösung für die kommerzielle Produktion von SwiftPrint-Batterien der nächsten Generation sowie anderen komplexen aktiven Geräten, gibt bekannt, dass es seit Dezember 2022 erfolgreich und kontinuierlich voll funktionsfähige, leistungsstarke Batterien in kundenspezifischen Formen und Größen in 3D gedruckt hat. Diese Batterien wurden als strukturierte Zellen mit strukturierten Öffnungen für das Wärmemanagement in einem vollständig trockenen Prozess in der Batterie-Pilotanlage von Sakuu im Silicon Valley gedruckt.

Sakuu Corporation announces that since December 2022 it has successfully and consistently 3D printed fully functional performant batteries in custom shapes and sizes pictured here. (Photo: Business Wire)

Dieser einzigartige Produktionserfolg ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Sakuus geplanter kommerzieller Fertigung von SwiftPrint-Batterien der nächsten Generation, einschließlich Festkörperbatterien, auf der Grundlage seiner Kavian-Plattform in Gigafabriken weltweit.

Karl Littau, Chief Technology Officer von Sakuu, erklärte: "Unsere Entwicklung zeigt, dass die Kavian-Plattform die nachhaltige Produktion einer breiten Palette von Batterietechnologien in kommerziellem Maßstab möglich macht von Lithium-Ionen- über Lithium-Metall- bis hin zu Festkörperbatterien während herkömmliche Methoden zur Fertigung fortschrittlicher Zellen immer wieder auf grundlegende Hindernisse stoßen, die einer Produktion in großem Maßstab im Weg stehen. Außerdem kann unser Druckverfahren die Energiedichte einer fertigen Batterie erheblich verbessern. Schließlich ermöglicht unsere Plattform auch eine Anpassung des Formfaktors der Batterie, sodass die Batterie dank individueller Formen und Größen quasi selbst Teil des Produktdesigns wird. Dies ist ein einschneidender Moment mit enormen Auswirkungen auf die moderne Batterieherstellung."

Sakuu hat ein vollständig industrialisiertes Verfahren für den Druck von Batterien entwickelt, bei dem ein patentrechtlich geschützter Multi-Material-Mehrschicht-Ansatz in einem parallelen und trockenen Prozess genutzt wird. Dieser Prozess ersetzt die langsamen Schicht-auf-Schicht- oder Siebdruckverfahren, die von Natur aus Nassverfahren sind, viel Energie zum Entfernen unerwünschter Lösungsmittel benötigen und anfällig für eine schlechte Druckqualität und eine unzuverlässige Produktion sind. Die Erfindung von Sakuu ebnet den Weg für eine kostengünstige Hochgeschwindigkeitsfertigung in Verbindung mit Flexibilität in Form und Gestalt und liefert gleichzeitig Batterien in Kernkategorien, die für Auftraggeber und Kunden gleichermaßen wichtig sind. Die ersten gedruckten Batterien von Sakuu haben beispielsweise eine erfolgreiche Zyklusleistung bei C/5-Stromraten gezeigt und werden voraussichtlich eine hohe Energiedichte von 800-1000 Wh/l erreichen.

Der Druckprozess von Sakuu, der die firmeneigene Lithium-Metall-Batteriechemie nutzt, beginnt mit dem Rohmaterial und endet mit einer gebrauchsfertigen, strukturierten Batterie, wodurch ein neues Paradigma im Bereich der Herstellung und Energiespeicherung entsteht. Die Errungenschaft des strukturierten Batteriedrucks ermöglicht eine effektivere Nutzung des Volumens der Batteriezellen mit neuen Methoden der thermisch-dynamischen Regulierung. So können Befestigungselemente, Sensoren und Wärmetransportwege integriert und die Regelung durch das strukturierte Design erreicht werden insbesondere, wenn dünne Sub-Zellen-Batteriestrukturen mit identischen strukturierten Öffnungen in Ausrichtung für das Wärmemanagement gestapelt werden.

"Wir glauben, dass wir mit unserer neuartigen Kavian-Plattform über die einzige bekannte Lösung für die Herstellung von Festkörperbatterien in großem Maßstab verfügen. Gemeinsam haben unsere Teams für die additive Fertigung und die Batterieherstellung das geschafft, was die meisten für unmöglich hielten", so Robert Bagheri, Gründer und CEO von Sakuu. "Das Drucken individuell strukturierter Batterien in einem Trockenverfahren, das mit Rohmaterial beginnt und mit einer voll funktionsfähigen Hochleistungsbatterie endet, ist ein echter Durchbruch und hat das Potenzial, die Herstellung von Batterien der Zukunft für alle Branchen zu revolutionieren. Dieser Meilenstein fördert die Integration zwischen unserer Kavian-Plattform und unseren Plänen für eine Batterieproduktion im kommerziellen Maßstab mit dem Ziel einer Energieproduktion von 200 GWh bis 2030 über ein Netzwerk globaler Partner-Gigafabriken."

Die Kavian-Plattform von Sakuu ist für den Vertrieb an andere Batteriehersteller sowie an führende Automobil-, E-Mobilitäts- und Luft- und Raumfahrtunternehmen vorgesehen. Unternehmen, die eine Massenproduktion von Batterien anstreben, können die Lieferkette verkürzen, von wichtigen Leistungs- und Sicherheitsmerkmale der Zellen profitieren sowie inhärente Material- und Energieeinsparungen und Nachhaltigkeitsvorteile für maximale Produktinnovation erzielen. Darüber hinaus plant Sakuu die Lizenzierung seiner eigenen Batteriezusammensetzungen, sowohl für Lithium-Metall-Batterien als auch für Festkörperbatterien, die entweder mit traditioneller Rolle-zu-Rolle-Fertigung oder in Gigafabriken mit Kavian hergestellt werden sollen.

Sakuu ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Fertigungstechnologie, das eine bahnbrechende additive Fertigungsplattform für die kommerzielle Produktion von Batterien und anderen komplexen aktiven Bauteilen einführt. Zunächst konzentriert sich Sakuu auf die Energiespeicherung und nutzt seine Kavian-Plattform, um eine Reihe von Batterien der nächsten Generation zu drucken von Lithium-Metall-Batterien bis hin zu Festkörperbatterien -, die dazu beitragen können, die Abhängigkeit der Gesellschaft von fossilen Brennstoffen zu verringern. Sakuu wurde 2016 gegründet und betreibt zwei Anlagen im Silicon Valley, Kalifornien, wo sich auch der Hauptsitz befindet: eine Pilotanlage für Festkörperbatterien und eine Anlage für additive Fertigungstechnik. Um mehr über die Fortschritte von Sakuu und sein Engagement für eine sicherere und nachhaltigere elektrifizierte Zukunft zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: Sakuu.com.

