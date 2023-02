PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Donnerstag eine zeitweise Unruhe wegen neuer Zinssorgen letztlich gut weggesteckt. Auch an den US-Börsen flachten die Bedenken, die US-Notenbank Fed müsse weiter an der Zinsschraube drehen, zuletzt etwas ab. Im Fokus stand der Anstieg der US-Erzeugerpreise, der sich im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Einige gute Quartalsberichte europäischer Unternehmen hätten den Märkten etwas Rückenwind gegeben, hieß es.

Der EuroStoxx 50 war nach festem Start erstmals seit mehr als einem Jahr wieder über die Marke von 4300 Punkten gestiegen, aber auch zeitweise ins Minus gerutscht. Zum Ende hin drehte der Leitindex der Eurozone dann aber wieder etwas auf, und so ging er 0,40 Prozent höher bei 4297,24 Punkten über die Ziellinie.

In Paris schlug sich der Cac 40 noch besser, indem er 0,89 Prozent höher bei 7366,16 Punkten schloss. Zuvor hatte er mit 7387 Punkten nach mehr als einem Jahr Pause wieder einen Rekord aufgestellt. Der Londoner FTSE 100 dagegen verbuchte mit einem Anstieg um 0,18 Prozent auf 8012,53 Zähler nur leichte Gewinne. Nach dem erstmaligen Sprung über die 8000 Punkte am Vortag hatte er seine Rekordjagd fortgesetzt./tih/he

