ecotel communication ag: Dividendenvorschlag von 18,82 EUR je Aktie geplant



16.02.2023

Düsseldorf, 16. Februar 2023



Vorstand und Aufsichtsrat der ecotel communication ag planen auf Basis der seit heute vorläufigen Zahlen für den Konzern- und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022, der am 21. April 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 18,82 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen und damit die Ausschüttung des voraussichtlich gesamten Bilanzgewinns. Diese Dividende würde sich aus einer Basisdividende in Höhe von 0,82 EUR und einer Sonderdividende in Höhe von 18,00 EUR zusammensetzen. Neben Sondererträgen aus der Veräußerung der Beteiligung an der easybell-Gruppe sowie aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen konnte sich auch das operative Geschäft positiv entwickeln.



Dieser geplante Dividendenvorschlag steht unter dem Vorbehalt, dass der finale Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022, der zusammen mit dem Konzernabschluss am 9. März 2023 veröffentlich wird, weiterhin unverändert einen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn von 66.077 TEUR ausweist.



Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »Cloud & Fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



